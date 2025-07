Lavanda, un cultivo 'fotográfico' en la comarca de Miranda sin rentabilidad agrícola

Cristina Ortiz Sábado, 19 de julio 2025, 23:33 Comenta Compartir

Los miles de 'likes' que en redes sociales acumulan los campos de lavanda en torno a Santa Gadea del Cid no impactan en la viabilidad ... del cultivo. Al menos, no en su vertiente agrícola. Su esencia ha perdido un 50% de su valor en el mercado de la cosmética y la perfumería y, al menos a corto plazo, no parece que vaya a repuntar. Y, sin esa rentabilidad económica, el interés, ya no por aumentar la superficie reservada a esta planta aromática, sino por mantener la que hay, también cotiza a la baja.

Aunque, de momento en la comarca perduran las alrededor de 18 hectáreas que tiñen ahora de morado el paisaje, el cuidado y la atención que se les presta por parte del agricultor es menor;y, por tanto, su imagen tampoco es la mejor, salvo en las aproximadamente 3 hectáreas que gestiona el Granero de San Francisco, cuyos responsables son los impulsores de un proyecto que, desde el origen, pivotaba sobre tres ejes y que ahora está viendo como se resquebraja uno de ellos: el agrícola. «No es el principal pilar económico, pero sí el que da sentido al proyecto, que es la lavanda en el campo», apuntaba Koldo Madariaga, uno de los titulares del granero; que reconocía que «desde que la plantamos a ahora el aceite que se extraer ha reducido su valor en más de la mitad. Y eso está complicando mucho su viabilidad como desarrollo agrícola y la confianza de los agricultores en seguir cultivándola». Futuro «Los productores están en una incertidumbre real que veremos en qué acaba» De ahí que, aunque se mantengan las 18 hectáreas, presenten «mucho deterioro. El agricultor, en el momento en el que ve que no obtiene la rentabilidad prevista, empieza a reducir al máximo sus costes de conservación». Así que, ahora mismo, el proyecto, lejos de crecer, se está reduciendo y «corremos el riesgo» de que se acabe arrancando la planta y destinando las fincas a otro cultivo más rentable. «Los temas románticos están muy bien, pero al final del día hay que sacar un rendimiento económico para que se pueda sostener. Los productores están en una incertidumbre real que veremos en qué acaba», reconocía Madariaga, que no es muy optimista al respecto. Y es que entiende que hay una sobreproducción de lavanda, al haber aumentado en muchos lugares del mundo su producción guiados por la rentabilidad que se obtenía y por la atracción de su imagen. «Sólo en la provincia de Burgos ha crecido mucho su volumen y en países como Bulgaria y Rumanía se está plantando de manera importante», señalaba como ejemplo. Pero no en todos los casos se ha realizado una inversión tan potente como en la que hicieron en este caso para contar con una destilería propia. Un equipamiento que supuso un desembolso de 250.000 euros y que apenas han empezado a rentabilizar. Por tanto, si no lo pueden hacer con la comercialización de aceite de lavanda por su bajo precio en el mercado, tendrán que empezar a explorar otros productos con los que darle uso para tener un empleo razonable de esa maquinaria. «Estamos en ello», avanzaba Madariaga, que justificaba que no lo habían hecho antes en la confianza de que la depreciación de la planta con la que se gestó el proyecto recuperara valor de venta. «Es un cultivo que lleva tres años en crisis, por lo que tenemos que empezar a valorar que no va a ser un buen negocio; aunque nunca pensamos en obtener grandes rentabilidades». De hecho, cuando el valor empezó a bajar mantuvieron el pago a los agricultores en «un precio razonable para que no perdieran dinero y mantener vivo el proyecto. Pero ahora, visto lo visto, toca empezar a pensar en otros horizontes». Alternativas Pero también es cierto que emplear la instalación para el destilado de otros productos requiere de nuevas adaptaciones en el equipamiento y por tanto, de más inversiones, además de conocimiento. De ahí la importancia de elegir bien con qué otras hierbas o plantas trabajar. De hecho, en origen ya valoraron alcanzar acuerdos con ayuntamientos y particulares para recoger los restos de poda de cripreses, cuyo aceite también tiene demanda en el mercado. Tendrán que ir sopesando diferentes alternativas, porque lejos de ver la caída del precio de la lavanda como «un problema, pensamos en oportunidades. Esta situación nos puede abrir nuevos horizontes, pero es cierto que en este proceso se sufre; porque hay una parte del proyecto que no ha funcionado como nos hubiese gustado», lamentó. De todos modos, se muestra confiado en que la falta de rentabilidad económica del cultivo no dañara la parte del negocio vinculada directamente al turismo, porque se muestra convencido el responsable del Granero de San Francisco de que aunque haya menos superficie plantada a futuro a la gente le va a seguir atrayendo el pasear entre campos morados y hacerse fotos en ese escenario natural vinculado a un periodo estival y de vacaciones. Pero sí entiende que habría que conseguir el equilibrio y que si el cultivo es interesante y rentable económicamente para los alojamientos de la zona, las casas rurales o los bares y restaurante; también debería de serlo para quien lo planta y trabaja en el campo, ya que ése es el punto de partida para que se mueva económicamente todo lo demás. «No es justo que el agricultor ponga el escaparate y el que obtenga la rentabilidad sea el de enfrente. Hay una descompensación». Y si no se equilibra se acabará perdiendo ese cultivo y apostando por otro. Tiene claro que alternativas siempre hay y que entre ellas se puede encontrar alguna que tenga un atractivo similar de cara a atraer visitantes a la zona. En ese sentido ya han encontrado ejemplos como el de muchos campos de Marruecos destinados a la producción de rosas, una flor muy vistosa como imagen y que resulta interesante también para extraer aceite que luego vender a la industria cosmética y del perfume.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Miranda de Ebro