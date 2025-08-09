El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El proyecto incluye la construcción de un muro paralelo al que tiene una de las urbanizaciones situadas en la zona baja de la calle. Avelino Gómez

El Lago tratará de introducir mejoras en su plan antirriadas antes de que se licite la obra

Advierten que en el diseño planteado, que creen que se ha hecho sobre plano sin visitar la zona, la mota tapa varios sumideros

Cristina Ortiz

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:03

Con la información que manejan, el plan antirriadas para frenar, sobre todo, el impacto de las crecidas del Zadorra, tampoco convence a los vecinos de ... la Urbanización El Lago, como no lo ha hecho el del Ebro a los residentes en la zona de Ronda del Ferrocarril.

