El Lago tratará de introducir mejoras en su plan antirriadas antes de que se licite la obra

Con la información que manejan, el plan antirriadas para frenar, sobre todo, el impacto de las crecidas del Zadorra, tampoco convence a los vecinos de ... la Urbanización El Lago, como no lo ha hecho el del Ebro a los residentes en la zona de Ronda del Ferrocarril.

Así que, antes de que el proyecto salga a licitación, han decidido tomar cartas en el asunto y requerir a todas las administraciones para que les clarifiquen, lo antes posible, todas las actuaciones previstas y el impacto que tendrían. Para empezar porque creen que las propuestas, que han conocido por el Ayuntamiento aunque es la Junta la encargada del proyecto, «se han hecho sobre plano, sin desplazarse hasta aquí a ver el terreno».

De otro modo, no entienden que se proponga levantar una mota que vaya a tapar los sumideros construidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro en 2015, a raíz de la gran inundación registrada en ese ejercicio, y que tienen claro que son los que han ayudado a posteriori a que el agua causara menos daños, porque cuando llega se mueve con mucha fuerza.

«Si se taponan los tres más grandes con un montón de tierra, al final el agua va a salir por algún sitio, o sobrepasa el muro o va a seguir su cauce. Es algo que nos preocupa mucho», explicó Mabel Hermosilla, la presidenta de la Asociación de Vecinos de El Lago, que ha celebrado esta semana una reunión para analizar la situación y los pasos a dar de manera inminente, ante la premura por los plazos de una actuación que tiene que estar justificada a finales de junio de 2026, por tener financiación de fondos europeos.

Además, dudan que la altura de 4 metros propuesta para esa mota sea suficiente en caso de avenidas importantes, como la de hace diez años. De hecho, ya entonces la CHE llegó a plantear la posibilidad de construir esa especie de dique natural.

Limpieza y mantenimiento

Dudas a las que suman la falta de limpieza y mantenimiento de esas infraestructuras de desagüe, que hace que sean menos efectivas en caso de riadas. «No se han limpiado nunca. Hay tanto lodo y están tan taponados, que cuando el agua entra en los sumideros vuelve a salir porque no tiene paso. Están completamente obstruidos», detalló la portavoz del colectivo; que está convencida de que «no sirve de nada hacer un plan antirriadas si no se retira antes el barro, los troncos, las piedras...».

A eso se suma el crecimiento de vegetación de manera incontrolada y sobre la que nadie actúa porque las administraciones no se ponen de acuerdo sobre quién tiene la competencia, pero la realidad es que «ninguna lo hace». También tienen dudas de qué se va a hacer con una zona llena de árboles, con chopos y otras variedades, que ya estaban antes de que se hiciera la urbanización y que no se ha tenido en cuenta en el diseño del proyecto. Lo mismo que ha pasado con otra caseta que necesitan para el riego.

Tampoco saben qué se va a hacer exactamente en la zona del acceso al polígono de Ircio y es algo que les interesa, porque están convencidos de que también les puede afectar. «Lo único que sabemos es que manejan dos planteamientos distintos, no si nos perjudican de alguna manera», apuntó Hermosilla

No tienen nada que objetar y, de hecho, consideran que puede ser una buena medida, tal y como han venido reclamando desde hace años, la construcción de un muro paralelo al que tiene una de las urbanizaciones, en la parte posterior y que limita con una finca de labranza.

Pero como son «bastantes los 'peros'» que le ven al proyecto quieren que se les escuche antes de que se licite la obra. Así que lo van a poner todo por escrito en un documento que remitirán tanto al Ayuntamiento como a la CHE y a la Junta, desde donde ya les han dicho que están dispuestos a venir a reunirse con ellos.

Y quieren que lo hagan cuanto antes, sin dejar pasar este mes, dado que la intención de la administración regional es que las actuaciones puedan empezar «en el último trimestre del año. Es una fecha que ya está próxima y no podemos esperar mucho más». Tampoco se puede demorar la actuación, porque de otro modo no se llegaría a tiempo para justificar los fondos europeos destinados a una inversión de la que no les han trasladado el presupuesto que va a absorber.

Hay que tener en cuenta que, según los datos de la CHE, el 31 de enero de 2015, el Zadorra a su paso por Arce llegó a arrastrar 430,8 metros cúbicos por segundo, con una altura de 4,84.