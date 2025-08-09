El Lago pide que se instale un radar y se declare esa zona de Miranda como punto negro de tráfico

El tráfico, sobre todo el pesado, «se está complicando mucho y rápido»; y, además, tienen claro que va a ir a más, por el mayor ... peso de la logística en la actividad económica de la ciudad. De ahí que la Asociación de Vecinos de El Lago vaya a poner sobre la mesa a las administraciones varias medidas que se pueden implantar de manera rápida, en el corto plazo, sin necesidad de inversión y que mejorarían la calidad de vida de los residentes mientras que crean unas infraestructuras viarias adecuadas a la ciudad y a su actividad industrial.

Una de ellas pasa porque se prohiba el acceso desde Álava a la BU-740 para los camiones que van a los polígonos y que se les obligue, tanto a los que vienen de Logroño como los que salen en el peaje de la autopista, a continuar en dirección a la N-1 –por donde también tendrían que seguir los que vienen de Vitoria en lugar de dirigirse hacia Zambrana–, hasta la rotonda de Arasur y por ahí atravesar el polígono mirandés para llegar a la glorieta que conecta con el de Ircio.

«Tendrían que desplazarse sólo 8 kilómetros más, que son 5 minutos conduciendo, y no tendrían que pasar ni por El Lago ni por Los Ángeles», explicó la presidente de la asociación, Mabel Hermosilla.

De este modo, la circulación diaria que los mapas de tráfico de la Junta en 2024 cifraban en 5.617 vehículos de Índice Medio Diario (IMD), de los que el 16% son pesados (842,5), se eliminaría en su caso, y en el de Los Ángeles se limitaría a los que van a TCM. El total caería mucho y entienden que es sólo cuestión de voluntad política.

«Nos parece genial que se vendan más terrenos y se creen nuevas empresas, pero habrá que dar soporte y facilidades para que la zona logística pueda crecer, porque si no se va a comer Miranda. No hay buenos accesos», defienden desde la asociación de vecinos de una zona residencial que ahora mismo se ve «rodeada» por el tráfico.

Ni badenes ni pantallas

Por eso, también, quieren que los que circulen por la Carretera de Logroño lo hagan a la velocidad adecuada. Y, para ello, van a solicitar al Consistorio la instalación de un radar. Con los datos que se obtengan quieren que se genere un expediente que mandar a la DGT y poder justificar que somos un punto negro. Es algo que no nos va a costar demostrar».

Lo que rechazan de plano es que se coloquen badenes, porque entienden que lo único que va a hacer es aumentar el nivel de ruido; o que se instalen pantallas acústicas a la largo de la carretera, en la zona que coincide con las viviendas, porque eso supone levantar un muro frente a sus ventanas y no eliminar la contaminación acústica. Si bien, es una medida que entienden que podría servir para limitar el ruido del circuito de coches y motos de Bayas.

A más largo plazo, plantean que se negocie con el Gobierno Vasco una circunvalación por la parte de atrás de Ircio, que evitaría también cargas pesadas por el puente sobre el Zadorra, que pertenece a Euskadi. Un viaducto protegido por el valor arqueológico de algunas de sus piedras y que «no está preparado para soportar tanto peso. Hay zonas que se están derrumbando».

De todos modos, Hermosilla reconoce que ven «difícil que dos comunidades se pongan de acuerdo». Tampoco ven fácil que se llegue a un contrato con un propietario privado para hacer un vial desde la primera rotonda ya dentro de Ircio a TCM.