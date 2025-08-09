El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Buscan que los camiones atraviesen Bayas para entrar en Ircio, en lugar de acceder por la Carretera de Logroño. Avelino Gómez

El Lago pide que se instale un radar y se declare esa zona de Miranda como punto negro de tráfico

La asociación pide que se desvíen los camiones hacia la N-1, para que desde allí crucen por el polígono de Bayas hasta Ircio

Cristina Ortiz

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:13

El tráfico, sobre todo el pesado, «se está complicando mucho y rápido»; y, además, tienen claro que va a ir a más, por el mayor ... peso de la logística en la actividad económica de la ciudad. De ahí que la Asociación de Vecinos de El Lago vaya a poner sobre la mesa a las administraciones varias medidas que se pueden implantar de manera rápida, en el corto plazo, sin necesidad de inversión y que mejorarían la calidad de vida de los residentes mientras que crean unas infraestructuras viarias adecuadas a la ciudad y a su actividad industrial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  2. 2

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  3. 3

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  4. 4 Aparecen carabelas portuguesas entre las algas asiáticas invasoras de las playas de Noja
  5. 5 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  6. 6

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  7. 7 Un motorista resulta herido en un accidente en la A-8 en Zierbena
  8. 8

    El alto precio de las furgonetas dispara el mercado de segunda mano en Euskadi
  9. 9

    «María dice que en Bilbao no se liga. En Madrid sale con tres a la vez»
  10. 10

    Sergio Navarro, que se fue de Lezama por «motivos familiares», entrena a un club húngaro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Lago pide que se instale un radar y se declare esa zona de Miranda como punto negro de tráfico

El Lago pide que se instale un radar y se declare esa zona de Miranda como punto negro de tráfico