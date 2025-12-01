La juventud de Miranda, sin plan

Pasados cinco años desde que finalizara la vigencia del Plan Municipal de Juventud, el PP creo que ya ha llegado la hora de ponerse a ... trabajar en serio para diseñar un nuevo documento de trabajo pensando en la realidad actual de esa parte de la población mirandesa y en sus necesidades de ocio, cultura, deporte, emancipación...

Tienen claro que no son las mismas que hace una década, cuando se elaboró la anterior propuesta de trabajo enfocada en los jóvenes. Por eso, el Partido Popular va a presentar una moción al pleno, buscando el consenso unánime de todas las formaciones con representación municipal, y en la que se instará a la Corporación a elaborar un nuevo documento con propuestas e iniciativas, contando para ello además de con todas las fuerzas políticas con los colectivos y asociaciones que realizan iniciativas pensadas para ese grupo de la ciudadanía. Entre ellos, el edil popular, Álvaro Ruiz, apuntaba a los centros escolares, asociaciones deportivas, culturales o asistenciales... que «son las que realizan gran parte de las actividades destinadas a la juventud mirandesa».

Además, de este modo, con la implicación de todas las partes que tienen algo que decir en este tema, el concejal está convencido de que Miranda «contará con un instrumento actualizado que permitirá planificar políticas juveniles eficaces, participativas y adaptadas a la realidad actual».

A la de ahora, por lo que también tienen claro que hay que poner un plazo de trabajo y una fecha para la entrada en vigor del nuevo plan. Los populares marcan como objetivo que esté listo para septiembre de 2026, con el inicio del próximo curso escolar. «Hemos puesto una fecha para que no se deje pasar el tiempo y al final no se haga nada», advertía Ruiz;que recuerda que hace ya muchos años que no se convoca una reunión del Consejo de la Juventud, cuando debería haber al menos una cita anual para abordar las necesidades de un colectivo que, en ocasiones, defiende que no encuentran más opciones de ocio más allá del botellón».