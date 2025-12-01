El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Álvaro Ruiz, durante la presentación de la moción que llevarán a pleno. Avelino Gómez

La juventud de Miranda, sin plan

El PP reclamará vía moción al pleno que se elabore un nuevo documento que dé continuidad al cerrado en 2020

Cristina Ortiz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:24

Comenta

Pasados cinco años desde que finalizara la vigencia del Plan Municipal de Juventud, el PP creo que ya ha llegado la hora de ponerse a ... trabajar en serio para diseñar un nuevo documento de trabajo pensando en la realidad actual de esa parte de la población mirandesa y en sus necesidades de ocio, cultura, deporte, emancipación...

