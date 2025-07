La Junta solo recibe una oferta para las obras antirriada de Ronda del Ferrocarril de Miranda

El procedimiento para acometer las obras antirriada avanza mientras que los vecinos de Ronda de Ferrocarril organizan la oposición a unos trabajos que consideran innecesarios ... y que cambiará la imagen actual de la calle.

La Junta ha licitado ya una inversión que ronda los 1,6 millones y solo ha presentado oferta una empresa, según han confirmado a este periódico fuentes del gobierno regional. Que el concurso hubiera quedado desierto era una de las esperanzas de la plataforma ciudadana para ganar tiempo y frenar la obra, pero si hay una firma interesada, de la que aún no ha trascendido su nombre ya que según establece la normativa, ahora es necesario convocar una mesa de contratación y analizar si la propuesta cumple con todos los requisitos exigidos para poder ejecutar los trabajos.

Entre las medidas incluidas en el proyecto está la colocación e válvulas antirretorno para minimizar el efecto de las crecidas del río y la construcción e un pozo aliviadero. Pero la actuación que ha indignado a los vecinos es la decisión de levantar 0,70 metros Ronda del Ferrocarril desde el cruce con Arenal hasta las inmediaciones del Puente de Hierro, un tramo de algo más de cien metros en los que la acera quedaría en un nivel más bajo que la calzada, separada por un muro de hormigón y una barandilla.

Para los residentes en esa zona, y para los comercios, eso supone una barrera arquitectónica de la que, más allá de criterios estéticos, dudan de su eficacia para evitar el embalsamiento en caso de una avenida inesperada. Las administraciones aseguran que el objetivo es que puedan pasar los vehículos de emergencia al ser una vía preferente y apelan al interés general de la obra.

Entre las partes, hay diferentes opiniones respecto a la legalidad del proyecto. Y es que los vecinos defienden que no se ha cumplido con la exposición pública mientras que las administraciones entienden que se ha cumplido con la legalidad, ya que de hecho el Ayuntamiento presentó alegaciones para eliminar los diques de contención que estaba previsto colocar a lo largo del cauce. Precisamente eso, para los afectados, supone un punto de inflexión ya que al suprimirse algunas medidas y reducirse el presupuesto casi 4 millones, se trata de un nuevo proyecto y es necesario volver a contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro y dar otra vez oportunidad de presentar alegaciones. Tanto la Junta como el Ayuntamiento aseguran que las alegaciones pueden modificar un proyecto pero que no lo anulan, por lo que es el mismo y no hay que volver a empezar los trámites de cero.

Concluida la fase de licitación, una empresa está interesada en ejecutar los trabajos. Sin embargo, los vecinos creen que la presión popular aún puede frenar la obra. Por eso han iniciado una campaña de recogida de firmas en los comercios de la zona, con la intención de recopilar más de 2.000 apoyos en pocos días y amenazan con recurrir a la Justicia si no se les escucha.

En el texto, reclaman tanto a CHE, como Junta y Ayuntamiento, que estudien otras alternativas que consideran más prácticas y menos perjudiciales para Ronda del Ferrocarril. Entre esas actuaciones están la limpieza del cauce y la eliminación de la isla que dificulta que fluya el agua.