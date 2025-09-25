La Junta reclama que la energía que genera la región sirva para su desarrollo

Castilla y León, como gran productora energética, es «solidaria» con el resto del país, pero no se puede pasar por alto que es una comunidad ... industrial con un importante crecimiento de ese sector en los últimos años; y que el hecho de que esa tendencia se mantenga pasa por poder ofrecer suficiente energía a nuevas empresas que se quieran implantar en el territorio. Algo que ahora no puede hacer.

Situación que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, va a exponer este viernes al Secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, con quien va a mantener una reunión en Madrid para abordar la necesidad imperiosa de contar con mayor capacidad energética, ya que ahora mismo están en el aire proyectos que superan los 15.000 millones de inversión por no contar con garantías de suministro eléctrico

Por eso, en ese encuentro Fernández Carriedo volverá a defender que «la energía que consumimos en Castilla y León desde el punto de vista industrial se conecte cada vez más con la que generamos. Es decir, que la que creamos sirva para el desarrollo industrial de nuestra comunidad autónoma»

Aunque hacerlo posible, tiene claro el consejero de Economía y Hacienda, requiere «una importante inversión por parte de Red Eléctrica Española en transporte y por parte de las distribuidoras, en ese aspecto de distribución». Inversiones que, reconocía, estaban topadas y que se desbloquearon en parte gracias al apagón, porque a raíz de ese incidente ha sido cuando el gobierno se ha dado cuenta de la necesidad de hacer esas infraestructuras.

Aspecto en el que Fernández Carriedo insistirá en la reunión, para que se desbloqueen las inversiones en redes de cara a favorecer el suministro eléctrico al sector industrial y que los proyectos pendientes se puedan llevar a cabo.

«Es muy difícil explicar a los ciudadanos que en Castilla y León generamos suficiente energía, somos líderes en producción con renovables y, sin embargo, muchas empresas que se quieren instalar en la comunidad, que es el mejor lugar de España para hacer esas inversiones, tienen dificultades porque no tienen garantizado el suministro eléctrico, un problema derivado de la falta de inversiones suficientes en la red de transporte y de distribución. Es lo que hay que resolver».

Hay que tener muy presente el peso específico de la región en la generación de energía eléctrica, ya que produjo el pasado ejercicio el 10,38% de todo el país. La generación bruta alcanzó los 28.783.560 MWh, que se aportaron a un total nacional que llegó a los 277.430.580, según los datos recogidos en el resumen anual del Boletín de Estadística Energética de Castilla y León.

Además, se da la circunstancia de que Burgos, es la segunda provincia de la comunidad en la que más se produce, con 5.106.598 MWh, sólo por detrás de Salamanca, donde la hidráulica, con los Arribes del Duero, tiene un gran peso específico. En el caso burgalés es la eólica la responsable de buena parte de la producción, ya que acumula 4.237.967 megavatios. El total se completa con 122.186 de hidráulica, 115.481 fotovoltáica y 630.965 térmica.

La suma de 5.106.598 MWh es muy superior al consumo provincial, incluido Miranda. El pasado ejercicio fue de 2.276.432 MWh. Es decir, el 44,5% teniendo en cuenta todos los usos. Ya que si el análisis se circunscribe a la industria, ésta gastó 1.245.873 megavatios. Las actividades vinculadas a servicios captaron de la red 617.553 y los domicilios 413.006.

A la hora de valorar las cifras hay que tener muy presente que Burgos es una de las zonas más industrializadas de la región y está por encima de la media nacional en lo que al peso de ese sector en la economía. De hecho, en total, consumió el 19,14% de la energía gastada en 2024 en Castilla y León. Sólo Valladolid rebasó ese porcentaje, al llegar al 20,65%.

El consumo global de la región fue de 11.891.919 MWh, un 5,15% del total nacional, que se situó en 230.998.000. Por tanto, los datos evidencian que la región genera el doble de lo que está consumiendo. Realidad que choca con el hecho de que no se pueda atender la demanda energética de proyectos empresariales, incluidos cuatro en Miranda, porque no hay infraestructuras adecuadas para su transporte y distribución.

La pasada semana Euskadi, principal competidor de Miranda con Arasur por la energía disponible, logró en Madrid el compromiso de disponer de un 40% más de potencia eléctrica. Recibirá 5.000 megavatios, el 15% de la capacidad que el Ejecutivo central liberará en el país con su nueva planificación. Habrá que ver este viernes qué porcentaje se compromete con Castilla y León.