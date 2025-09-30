El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los portales especializados solo ofertan ahora mismo diez inmuebles. Avelino Gómez

La Junta se niega a declarar Miranda zona tensionada aunque el alquiler no baja de 600 euros

Vitoria acaba de lograr la autorización para limitar el precio de la renta, una medida que desde la ciudad se ha pedido sin éxito el último año al gobierno regional

Raúl Canales

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:57

«Totalmente reformado. Ideal para parejas, funcionarios o empresas». Así se anuncian los dos pisos más baratos que hay ahora disponibles en Miranda. Están ubicados ... en la calle Romanceros, en el Casco Viejo, y su precio oscila entre los 590 y los 620 euros en función de si se elige el bajo o la primera planta sin ascensor. Para acceder a ellos hay que entregar fianza, acreditar nómina de trabajo y no se permiten animales. Pero quienes están buscando vivienda en la ciudad no pueden pensárselo mucho porque no hay donde elegir. Los portales especializados apenas tienen ahora una decena de ofertas y en algunos casos se piden hasta 1.300 euros por un inmueble sin ascensor en Santa Lucia.

