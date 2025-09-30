La Junta se niega a declarar Miranda zona tensionada aunque el alquiler no baja de 600 euros

«Totalmente reformado. Ideal para parejas, funcionarios o empresas». Así se anuncian los dos pisos más baratos que hay ahora disponibles en Miranda. Están ubicados ... en la calle Romanceros, en el Casco Viejo, y su precio oscila entre los 590 y los 620 euros en función de si se elige el bajo o la primera planta sin ascensor. Para acceder a ellos hay que entregar fianza, acreditar nómina de trabajo y no se permiten animales. Pero quienes están buscando vivienda en la ciudad no pueden pensárselo mucho porque no hay donde elegir. Los portales especializados apenas tienen ahora una decena de ofertas y en algunos casos se piden hasta 1.300 euros por un inmueble sin ascensor en Santa Lucia.

A pesar de que los precios llevan mucho tiempo por las nubes, la Junta se niega a declarar a Miranda como zona tensionada. En la última reunión del Ayuntamiento con la administración regional, quedó claro que es una medida que no contempla a corto plazo, a pesar de que el concejal de Urbanismo cree que sería buen momento para replantearse la decisión después de que el gobierno vasco si que haya dado esa calificación a Vitoria.

¿Qué implica la declaración de zona tensionada? Cuando los alquileres están muy altos y suponen un porcentaje demasiado elevado de los ingresos medios de una familia, la administración puede limitar el precio y regular las subidas anuales y las prórrogas de los contratos. De esta manera, se consigue poner freno al alza del mercado. Además, se suele acompañar de otro tipo de medidas encaminadas a que los propietarios de las viviendas las pongan en alquiler, como gravar el IBI a los pisos deshabitados o impulsar la construcción de viviendas de protección oficial.

La declaración de Vitoria como zona tensionada puede tener efecto directo en Miranda ya que son muchos los residentes en la capital vasca que en los últimos tiempos han optado por trasladarse a la ciudad ante la imposibilidad de acceder a un alquiler en la suya. Eso también ha encarecido los precios al haber más demanda, igual que la llegada de inversores de fuera de la ciudad que han adquirido pisos viejos con la intención de reformarlos y sacarlos al mercado nuevamente.

La situación en la ciudad ha llegado a un límite en el que se llegan a pagar hasta 400 euros por una habitación compartida con inquilinos desconocidos. La escasez de oferta sitúa a Mitranda, según portales especializados, entre los municipios con más competencia, con hasta 50 personas tratando de alquilar cada inmueble. Funcionarios, profesores, sanitarios, familias numerosas y trabajadores de paso, sufren una odisea cada vez que les toca buscar piso cuando llegan nuevos a la ciudad o les renuevan su contrato de trabajo.