La Junta invierte 120.000 euros en mejorar el Punto Limpio de Miranda

Miranda recibirá una ayuda importante de la Junta para fomentar el empleo y mejor el Punto Limpio. Las arcas regionales aportarán más de 320.000 ... euros a la ciudad, de los cuales parte se destinará a contratar a desempleados para la realización de obras y servicios y otra cantidad servirá para mejorar la instalación de Bayas.

La idea es que en las próximas semanas se sumen diez parados de larga duración y cuatro jóvenes, refuerzos de plantilla que se utilizarán en los departamentos en los que la escasez de personas obliga a postergar ciertas tareas. Así se pretende incorporar durante medio año a 5 jardineros, 6 peones de obra y 3 auxiliares de Cultura a través del Plan Integral de Empleo Local (Planiel) y de Jovel, plan específico para la contratación de jóvenes. Ambos programas no solo permitirán al Ayuntamiento mejorar los servicios que ofrece a la ciudadanía sino que brindan una oportunidad laboral a personas que están en búsqueda activa de empleo.

La ayuda económica de la Junta cubre el importe del Salario Mínimo Interprofesional, las cotizaciones sociales y la indemnización por fin de contrato. A mayores, el Consistorio tiene que consignar la cuantía necesaria para equiparar ese salario con el que cobra un trabajador municipal que ocupe ese mismo puesto.

«El equipo de Gobierno solo se acuerda de hablar públicamente de la Junta para reclamar, pero la realidad es que la Junta apuesta fuerte por Miranda», asegura Sergio Montoya, quien remarca que el «compromiso» de Valladolid con la ciudad se demuestra con estas subvenciones y con otras inversiones ejecutadas recientemente, como la reforma del albergue, las facilidades que ofrece a las empresas que quieren instalarse en Ircio o con proyectos a medio plazo como el centro de educación especial.

Además de los planes de empleo, la Junta también ha incluido a Miranda dentro de la línea de subvenciones destinadas a mejorar la gestión de residuos y que reportará 120.000 euros para renovar el Punto Limpio, un dinero que se utilizará para arreglar la valla perimetral y colocar más contenedores en los que poder recoger y seleccionar los residuos que llegan a las instalaciones ubicadas en Bayas. «El Punto Limpio funciona muy bien, y después de tantos años, es un referente para la ciudadanía, pero necesita ir actualizándose», remarca Montoya, quien confía en que estas mejoras sirvan para impulsar el «reciclaje y la sostenibilidad».

Control de escombreras

En este sentido, el portavoz del PP llama la atención sobre la necesidad de que el Ayuntamiento redoble esfuerzos en la lucha contra las escombreras ilegales. Aunque en el Punto Limpio se pueden depositar escombros sin coste cuando se realiza una obra menor en un domicilio, simplemente con haber tramitado la licencia municipal, hay quienes los siguen arrojando en cunetas y contenedores alejados del casco urbano pero que no están pensados para dicho fin. A pesar de los intentos municipales por combatir estas prácticas, ya que incluso se realizan campañas adicionales de limpieza, hay zonas que ya se han cronificado y cada poco tiempo aparecer una escombrera nueva. Al ser una práctica muy difícil de detectar porque se realiza en lugares con muy poco tránsito, la mayor parte de infractores se libran de las sanciones, al no ser que sean descubiertos en el momento en el que están arrojando los residuos.

El Punto Limpio no solo recibe escombros, sino que es el lugar indicado para deshacerse de otros elementos que no pueden ser arrojados a la basura común, como madera, pilas o electrodomésticos viejos. La ciudad cuenta también con un servicio gratuito de recogida de enseres, para el que simplemente es necesario avisar. No tiene coste para el usuario y la recogida se realiza en la puerta de la vivienda.