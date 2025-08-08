La Junta inicia la ocupación de suelo en Miranda para el plan antirriadas en Ircio y El Lago

Medio Ambiente mueve ficha para empezar a avanzar en la tramitación del plan de protección frente al riesgo de inundación en el acceso al polígono ... de Ircio y en la urbanización El Lago. Una vez aprobado el proyecto definitivamente, la Junta de Castilla y León, ha hecho público el acuerdo sobre la necesidad de ocupar por vía urgente una serie de terrenos para poder llevar a cabo las medidas de contención del agua incluidas en la propuesta técnica.

Concretamente, el anuncio de la dirección general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental recoge la expropiación permanente de 2.160 metros cuadrados de cara a poder ejecutar las actuaciones diseñadas para minimizar el impacto de las inundaciones. Superficie, de la que aproximadamente la mitad es de titularidad municipal. Concretamente, 1.022 metros. El resto, pertenecen en su mayoría a la antigua Rottneros, cuyos bienes gestiona el administrador concursal. De la superficie de la papelera se cogerán 1.098. En la relación de bienes afectados se incluyen otros 39 metros de un particular.

El expediente de la Junta también incluye el suelo que será ocupado de manera temporal, mientras se ejecutan las obras. En este caso, son necesarios, según se recoge en el anuncio de proceso administrativo, otros casi 2.500 metros cuadrados que, en este caso, son en su mayoría de la multinacional papelera. Suyos son 1.357, casi 550 de un particular y el resto, otros 551, del Consistorio.

Este espacio, según se recoge en el anuncio por el que se hace pública la necesidad de expropiación temporal del suelo, señala además que la ocupación durará 12 meses, que es el «periodo coincidente con el plazo de ejecución de la obra». Si bien, será menor, ya que al financiarse la actuación con fondos europeos, la inversión tiene que estar justificada para finales de junio de 2026, al igual que la que se lleve a cabo finalmente para contener el impacto del agua del Ebro en caso de riada.

Firma de actas

Para lo que sí hay ya fecha fija establecida es para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos, un trámite administrativo para el que los afectados están convocados en el Ayuntamiento de la ciudad el día 5 de septiembre, entre las 10.30 y las 11.30 horas.

Hasta esa fecha, la Junta recuerda que los afectados por el proceso podrán formular alegaciones por escrito ante el Servicio de Calidad de las Aguas de la dirección general de Infraestructuras y Sostenibilidad ambiental.

Según los detalles del proyecto que se han dado a conocer para minimizar el impacto del Zadorra en la ciudad, para evitar que se pueda interrumpir el tránsito en el puente de acceso al polígono de Ircio está previsto crear dos motas con técnicas de bioingeniería en los laterales del estribo izquierdo del puente, de forma que se evite la intrusión del agua del río Ebro hacia la carretera y la rotonda en caso de avenidas.

En la urbanización El Lago se plantea instalar otra mota similar en el lateral frente a la margen derecha del río Zadorra, así como unos muros perimetrales de hormigón adosados a los existentes en el lateral norte de la urbanización que eviten la entrada del agua en la zona de garajes.