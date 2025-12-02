El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Solucionada la avería que ha provocado retrasos en el metro en dirección Plentzia y Kabiezes
La administración también dará opción a compra. Avelino Gómez

La Junta contempla construir más viviendas de alquiler social para jóvenes en Miranda

El consejero de Vivienda del Gobierno autonómico ha visitado la construcción de los 28 inmuebles colaborativos en la Avenida Europa

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:38

Comenta

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado hoy la construcción de las 28 viviendas de alquiler social que el ente autonómico está levantando en la Avenida Europa de nuestra ciudad. Ha estado acompañado por Aitana Hernando, alcaldesa de Miranda; Roberto Saiz, delegado de la Junta en Burgos; Irene Cortés, directora de la Agencia de Protección Civil en Castilla y León, así como de varios ediles del Grupo Municipal Popular.

La construcción de la veintena de inmuebles colaborativos tiene previsto finalizar en junio de 2026 y, a partir de ahí, se abrirá una convocatoria pública donde se sorteará ante notario los beneficiarios de las mismas. Asimismo, desde la Junta se pretende continuar con este modelo en un futuro próximo,una hoja de ruta que comprende la construcción de más viviendas de alquiler social para jóvenes en la ciudad.

En este sentido, desde el Consistorios mirandés, que ha cedido gratuitamente el suelo donde se están construyendo las viviendas, se subraya que «interesaría mucho que se pudieran ejecutar en el Centro Histórico de la ciudad y a través de ello revitalizar la zona». Estos inmuebles son individuales, de 60 metros cuadrados cada uno, e incluyen un salón-comedor, dos habitaciones, dos baños y plaza de garaje. «La característica especial que quiero señalar es que tiene unos servicios comunes de coworking en la parte superior donde los jóvenes van a poder compartir y tener un lugar común en el que trabajar conjuntamente» , mencionó el consejero.

Las construcciones, con sello de sostenibilidad, están financiadas tanto con fondos europeos y de la Junta, y la administración también da opción a compra, con lo que los jóvenes contarán con el 20% de descuento del precio

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  2. 2 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  3. 3 El descuido de Xabi Alonso por el partido contra el Athletic: «En Bilbo, perdón»
  4. 4 Al menos 910 personas duermen en parques, bosques y pabellones en Bizkaia
  5. 5 La reforma de un piso en Getxo que volvió a unir a propietarios e interiorista veinte años después
  6. 6

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  7. 7

    Las haciendas vascas cercarán desde mayo los pagos por Bizum a empresas y autónomos
  8. 8 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  9. 9 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  10. 10

    «No sé si podremos volver a trabajar aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Junta contempla construir más viviendas de alquiler social para jóvenes en Miranda

La Junta contempla construir más viviendas de alquiler social para jóvenes en Miranda