La Junta contempla construir más viviendas de alquiler social para jóvenes en Miranda

Martes, 2 de diciembre 2025

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado hoy la construcción de las 28 viviendas de alquiler social que el ente autonómico está levantando en la Avenida Europa de nuestra ciudad. Ha estado acompañado por Aitana Hernando, alcaldesa de Miranda; Roberto Saiz, delegado de la Junta en Burgos; Irene Cortés, directora de la Agencia de Protección Civil en Castilla y León, así como de varios ediles del Grupo Municipal Popular.

La construcción de la veintena de inmuebles colaborativos tiene previsto finalizar en junio de 2026 y, a partir de ahí, se abrirá una convocatoria pública donde se sorteará ante notario los beneficiarios de las mismas. Asimismo, desde la Junta se pretende continuar con este modelo en un futuro próximo,una hoja de ruta que comprende la construcción de más viviendas de alquiler social para jóvenes en la ciudad.

En este sentido, desde el Consistorios mirandés, que ha cedido gratuitamente el suelo donde se están construyendo las viviendas, se subraya que «interesaría mucho que se pudieran ejecutar en el Centro Histórico de la ciudad y a través de ello revitalizar la zona». Estos inmuebles son individuales, de 60 metros cuadrados cada uno, e incluyen un salón-comedor, dos habitaciones, dos baños y plaza de garaje. «La característica especial que quiero señalar es que tiene unos servicios comunes de coworking en la parte superior donde los jóvenes van a poder compartir y tener un lugar común en el que trabajar conjuntamente» , mencionó el consejero.

Las construcciones, con sello de sostenibilidad, están financiadas tanto con fondos europeos y de la Junta, y la administración también da opción a compra, con lo que los jóvenes contarán con el 20% de descuento del precio

