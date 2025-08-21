La Junta concede 226.100 euros al Ayuntamiento de Miranda para que contrate a 20 desempleados El equipo de Gobierno ya está estudiando qué perfiles incorporar para calcular salarios y costes sociales

Toni Caballero Miranda de Ebro Jueves, 21 de agosto 2025, 17:02 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Miranda contará con una subvención de 226.100 euros para a financiar la contratación de 20 trabajadores desempleados. La ayuda se enmarca dentro de un programa promovido por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dotado con 5 millones de euros para contratar a 450 personas, y las entidades beneficiarias recibirán una subvención directa para financiar los costes laborales de los trabajadores que contraten con el fin de que puedan realizar obras y servicios de interés general y social.

«Tenemos que estudiar qué perfiles urgen más en los diferentes departamentos. Nos corresponden 11.305 euros de ayuda por cada profesional, pero en caso de necesitar incorporar un perfil con un salario más elevado de acuerdo al convenio, el ente municipal cubriría la diferencia. No hay urgencia en seleccionar los perfiles a contratar, pero nos pondremos ya con ello y es obligatorio que las personas a contratar estén desempleadas en el momento de la firma», subraya Pablo Gómez, concejal de Personal del Consistorio.

EmpleaCyL está diseñado para apoyar la creación de empleo en los municipios con mayor número de personas desempleadas, prestando particular atención a aquellos de más de 20.000 habitantes, como es el caso de Miranda, que concentran a un mayor volumen de personas en situación de desempleo y están fuera del ámbito de actuación de las diputaciones.

Tiempos

La Concejalía de Personal ya se ha puesto en marcha para, en coordinación con el resto de departamentos municipales, seleccionar la veintena de perfiles a incorporar. No existe urgencia, pero la contratación de la veintena de trabajadores desempleados tendrá una duración de 6 meses, 180 días, y deberá desarrollarse entre el próximo 15 de septiembre y el 30 de junio de 2026.

«Nos pondremos de inmediato para tener los perfiles cuanto antes. Para finales de agosto o principios de septiembre, deberíamos tener ya seleccionados los puestos que pretendemos cubrir con estas contrataciones temporales», avanza Pablo Gómez.

Los tres objetivos fundamentales de este nuevo programa son fomentar la contratación de personas desempleadas, especialmente de aquellas que pertenecen a colectivos con mayores dificultades de empleabilidad, facilitando su incorporación al mercado laboral; reforzar las actividades con mayor impacto económico y potencial de generación de empleo en la comunidad, contribuyendo a crear las condiciones propicias para el crecimiento económico y fomentando actividades económicas singulares, especialmente en el ámbito rural.

Paralelamente,el programa busca contribuir al impulso del empleo en el medio rural, promoviendo el desarrollo local mediante la prospección empresarial y el fomento de actividades económicas diferenciadoras. Con este fin se dota a las diputaciones provinciales de 124.355 euros. En resumen, una veintena de profesionales se unirá al ente municipal gracias al programa de la Junta.

Temas

Miranda de Ebro