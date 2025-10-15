Junta cifra en 5,1 millones la inversión en 2026 en Miranda, un 87% más que este año Hasta 2,2 millones están reservados para la construcción de viviendas en alquiler que se está ejecutando y 1,4 para el proyecto antirriadas

La ampliación del CIFP Río Ebro está pendiente de que se defina el nuevo proyecto y se licite.

Cristina Ortiz Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:16

La Junta de Castilla y León prevé invertir en Miranda el próximo año 5.136.959 euros, según la suma de las partidas consignadas en su borrador de presupuestos para 2026. Un documento en el que destacan los 2,2 millones para viviendas, que servirán para financiar la construcción de los pisos en alquiler para jóvenes que se están levantando en estos momentos en las inmediaciones de la Comisaría de Policía Nacional.

Otros 1,4 millones se reservan para costear el proyecto antirriadas si, finalmente, se lleva a cabo en el centro urbano. Decisión que adoptará en la reunión fijada para el próximo miércoles con los vecinos. Para esa intervención se cuenta casi con 1,2 millones. No hay dudas sobre la actuación diseñada para El Lago y el acceso al polígono de Ircio, para lo que se dispone de casi 340.000 euros.

La planificación incluye en Educación, además del centro especial, que destacó el martes Alfonso Fernández-Mañueco y para el que hay 300.000 euros; otros 378.621 para el nuevo edificio del CIFP Río Ebro.

El borrador de presupuesto incluye también 400.000 euros para el Santiago Apóstol, que está pendiente de licitar la incorporación de un sistema de climatización. Al igual que en el centro administrativo de la Junta, que destinará a eso 114.990 euros (la obra ya está adjudicada). Recibirá otros 301.000 para mejoras.

