La Junta de Castilla y León carga contra el «desmantelamiento» ferroviario en Miranda

«La Junta hace un esfuerzo por las empresas, estamos comprometidos con Miranda, una ciudad llena de oportunidades, recursos y fortalezas. Queremos demostrar que se ... puede emprender aquí, que se puede vivir aquí y hay futuro en la ciudad pese a que otras políticas vengan desmantelando servicios ferroviarios y no creen territorios como Miranda de Ebro», así de contundente se ha mostrado la consejera de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Leticia García, en el marco del encuentro empresarial impulsado por la Cámara de Comercio esta mañana en nuestra ciudad.

Tras iniciar su comparecencia con un emotivo recuerdo para el que fuera presidente de la entidad cameral , Fernando Escobillas, «figura clave en el tejido empresarial mirandés»; la dirigente autonómica no ha dudado en cargar de refilón contra el Gobierno central y la decisión adoptada, por Transportes y la dirección de Renfe, de dar cierre al taller de Material Remolcado en Miranda a partir del próximo año.

Asimismo, también ha aprovechado para poner en valor el Programa Territorial de Fomento de Miranda, que supuso una inversión muy importante por parte de la junta, el germen del que «nació ese Polígono de Ircio que ya tiene una ocupación del 60% y está acogiendo empresas modernas, novedosas y con inversión; como Movilex, que lleva ya 7 millones de inversión y pretender crear 45 puestos de trabajo con ayuda de la Junta. Queremos mantener esa colaboración público-privada,a a través de la Cámara, porque da resultado económico y de creación de empleo».

Y es que, según García, todos los programas y políticas que desarrolla la Junta «van dirigidas a retener a los jóvenes, a retener el talento en la comunidad. Queremos trabajar por las personas de aquí y para que vengan más».

Para ello, desde la Consejería de Industria, Comercio y empleo están inmersos en la búsqueda de parques industriales y empresas tractoras que tiren de la industria mirandesa. «Si una empresa crece, llama a la instalación de otras en el mismo lugar. No descartamos nada y trabajamos para Miranda, jornadas como la de hoy sirven para eso, para escuchar al tejido empresarial y que señale sus propuestas. Nuestro compromiso está con la ciudad, con proyectos que sean viables y generen empleo».