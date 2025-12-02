El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El foro empresarial impulsado por la Cámara ha suscitado mucho interés. Avelino Gómez

La Junta de Castilla y León carga contra el «desmantelamiento» ferroviario en Miranda

La consejera autonómica de Industria, Leticia García, subraya que la ciudad «tiene futuro» pese a las políticas del Gobierno central

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:28

«La Junta hace un esfuerzo por las empresas, estamos comprometidos con Miranda, una ciudad llena de oportunidades, recursos y fortalezas. Queremos demostrar que se ... puede emprender aquí, que se puede vivir aquí y hay futuro en la ciudad pese a que otras políticas vengan desmantelando servicios ferroviarios y no creen territorios como Miranda de Ebro», así de contundente se ha mostrado la consejera de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Leticia García, en el marco del encuentro empresarial impulsado por la Cámara de Comercio esta mañana en nuestra ciudad.

