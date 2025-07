La Junta cancelará el polémico proyecto antirriadas si el Ayuntamiento de Miranda se lo pide

La Junta no va a ejecutar un proyecto que no cuente con el beneplácito de la ciudad. Es la idea que ayer trasladaron representantes autonómicos ... a Sergio Montoya, que se desplazó a Valladolid para intentar buscar una solución al polémico plan antirriadas y dar así una respuesta al malestar vecinal.

La Junta es la encargada de contratar y pagar la obra, pero está dispuesta a cancelarla siempre que se lo pida oficialmente el Ayuntamiento. Por lo tanto, la pelota está en el tejado de la administración local, que será quien tenga la última palabra sobre si sigue adelante o no con un proyecto al que dio su visto bueno pero que ahora ha encontrado un fuerte rechazo popular.

Eso sí, desistir de elevar la rasante de la calle Ronda del Ferrocarril supondría, casi con total probabilidad, renunciar también al resto de medidas. Y es que cuando se cambia un porcentaje muy alto de una obra ya licitada, se considera una «alteración sustancial», una modificación que legalmente no está permitido. De esta forma, a expensas de los informes técnicos, todo apunta a que si se decide no seguir adelante con la obra de Ronda del Ferrocarril tampoco se instalarán las válvulas antirretorno ni el pozo aliviadero, medidas que sí gustaban a todas las partes. Por plazos, ya no daría tiempo a sacar otra vez a licitación un proyecto con solo esas dos actuaciones y finalizarlo antes de junio de 2026.

«Estamos a punto de perder una oportunidad histórica de poner fin al impacto de las inundaciones por la mala gestión del Ayuntamiento», lamenta Montoya, que reitera que el PSOE e IU «han generado un problema dónde había una solución».

El portavoz local del PP tiene cada vez más claro que la ciudad no ha sabido aprovechar la ayuda que le brindaba la Junta, que le llegó a ofrecer 6 millones de euros de fondos europeos para buscar soluciones a las crecidas del río. «Es una cantidad importante que posiblemente amos a ver volar y que se perderá para siempre», apunta el portavoz de los populares.

«Primero el Ayuntamiento eliminó del proyecto los muros en el cauce por miedo no poder cumplir con su mantenimiento, y luego dieron el visto bueno a una obra que ahora parece que no gusta y que puede hacer que perdamos otras medidas muy necesarias. Todo por no haber buscado un consenso con el resto de formaciones políticas y no escuchar a la ciudadanía», afirma Montoya, quien remarca que si se hubiera estudiado bien el proyecto, igual que se hicieron alegaciones, se podía haber transmitido directamente a la Junta lo que realmente se quería ejecutar. La administración regional se ha limitado a conseguir el dinero para pagar las obras pero ha sido el Ayuntamiento en el que dio en su día el visto bueno a los trabajos a realizar.

Ahora la presión popular ha movido el tablero y la ciudad se plantea dar marcha atrás tras ser arrinconado en una reunión celebrada la semana pasada en la Casa de Cultura, en la que los vecinos afectados expresaron su disconformidad. Si la ciudad recula la Junta no le pondrá trabas, aunque seguramente sea necesario indemnizar a la empresa que ha concurrido a la licitación, una suma de dinero que podría abrir una guerra institucional sobre quien debe asumir la responsabilidad.