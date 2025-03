La Junta anuncia la creación de un nuevo centro de educación especial en Miranda

Miranda tendrá centro de educación especial. La noticia la ha comunicado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el debate del estado de ... la comunidad autónoma. Es solo un primer paso, porque queda un largo camino hasta que las aulas reciban a los primeros alumnos ya que una instalación de este tipo requiere unos plazos para convertirse en realidad, pero por fin la ciudad verá cumplida una demanda por la que tanto ha luchado la comunidad educativa.

«Tengo una alegría que no sé como explicarla, solo comparable al día que me dijeron que estaba embarazada», asegura Conchi Silva, una de las madres que más se ha movilizado en los últimos años y a la que le costaba contener las lágrimas al enterarse de las palabras de Fernández Mañueco. «La felicidad no me cabe en el pecho», remarcaba.

Igual que el resto de familias, Conchi estaba preocupada porque el próximo curso llegarán nuevos niños a las instalaciones actuales, lo que agravará las precarias condiciones de los 18 alumnos actuales, ya que el colegio La Charca no tiene posibilidad de brindar soluciones al no disponer de un espacio adecuado. «Sabemos que todavía tendremos que aguantar un tiempo más la situación actual, pero no es lo mismo adaptarse a lo que hay con la seguridad de que en un tiempo vas a tener el centro», afirma.

Una de las cuestiones que faltan por definir es el lugar en el que se ubicará, lo que condicionará también el tiempo para su inauguración. Si hay que construir un edificio, la obra se dilatará más mientras que la adaptación de alguno d los ya existentes podía acortar los plazos.

En ambos casos la Junta baraja varios emplazamientos, por lo que en las próximas semanas se analizarán todas las posibilidades para tomar la decisión final y comenzar con todos los trámites. Una de las parcelas ofrecidas por el Ayuntamiento para levantar un centro desde cero es una contigua al colegio Cervantes, aunque la Junta no descarta otros lugares de la ciudad ni acondicionar un espacio ya existente. «Ha sido una lucha muy dura pero al fin ha dado resultado. La verdad es que es muy frustrante ver que tu hijo no avanza porque no dispone de un espacio adecuado para hacerlo», explica Conchi, quien agradece el apoyo que ha recibido la lucha de las familias por parte de la comunidad educativa.

Mediación local

La presión popular ha logrado que la Junta cambie sus planes respecto al centro de educación especial ya que hasta hace no mucho era poco receptiva a esta necesidad. En ese giro ha tenido mucho peso la mediación del PP de Miranda, que ha mantenido diferentes reuniones tanto con la Consejería de Educación como con el presidente de la comunidad para hacerles ver que es una «prioridad», asegura Sergio Montoya, que ha liderado las gestiones con los altos cargos de su partido. «Es un día para que todos los mirandeses celebremos», asegura el portavoz de los populares, quien valora la «sensibilidad» que ha mostrado Fernández Mañueco al conocer el problema existente en Miranda y la búsqueda de soluciones para dar respuesta a la «necesidad educativa más importante que tiene Miranda».

Para Montoya, la fecha de hoy es histórica, pero a nivel político tiene claro que ahora comienza un duro trabajo para ejecutar la promesa anunciada por la Junta. Sobre la mesa hay diferentes propuestas que serán las que definirán la hoja de ruta a seguir. «Nos gustaría que Miranda tuviera un centro de referencia para las personas con discapacidad y vamos a seguir trabajando en esa dirección», sentencia.