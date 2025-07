La Junta adjudicará el lunes la obra antirriada en Miranda mientras busca cómo reducirla sin cancelarla

La única empresa interesada en realizar el proyecto antirriadas de Miranda ha presentado toda la documentación requerida, por lo que cumpliendo con los trámites legales, ... la Junta deberá adjudicar la obra el lunes. Salvo que al abrir los sobres la firma no cumpla con algún requisito, la administración regional tendrá que contratar unos trabajos valorados en 1,6 millones de euros. De esta forma se esfuma la última oportunidad de frenar el proyecto sin necesidad de entrar en un laberinto legal. Que la obra quedara desierta era una de las opciones que se contemplaba, ya que la empresa ha apurado hasta el último día los plazos, pero finalmente ha completado el proceso.

A partir de ahora, se abren tres escenarios. El primero es que el Ayuntamiento no pida a la Junta anular la elevación de Ronda del Ferrocarril y la Junta siga adelante con el proyecto ignorando la voluntad vecinal. Pero como han confirmado desde Valladolid a Sergio Montoya, los técnicos regionales están barajando otras alternativas por si la ciudad decide dar marcha atrás por la presión popular. En ese caso, habría que indemnizar a la empresa, un importe por cuantificar y que generará debate ya que la promotora de la obra es la Junta pero la anulación partiría siempre a instancias del Ayuntamiento, por lo que la responsabilidad final recae en la ciudad.

La otra alternativa que están explorando desde Valladolid es la de reducir la obra para que tenga menos impacto en la calle y pueda contar con el visto bueno de los vecinos, aunque valorando en profundidad cada cambio para que no altere sustancialmente el proyecto, ya que si se modifica en exceso, la empresa puede renunciar a su ejecución y pedir que se la compense económicamente. Lo que se pretende es minimizar el efecto de la elevación de la rasante de Ronda de Ferrocarril para salvar las válvulas antirretorno y el pozo aliviadero ya que todas las partes implicadas entienden que son actuaciones necesarias para reducir el riesgo de inundaciones.

Por eso, los técnicos del departamento de Intervención de Castilla y León, están estudiando otra vez el proyecto para ver si hay soluciones viables sin renunciar a la totalidad. En caso contrario, el Ayuntamiento tendrá la última palabra sobre si continuar con el proyecto o cancelarlo definitivamente y perder los fondos europeos.

La mediación de Sergio Montoya ha generado malestar en la corporación, ya que PSOE e IU consideran que el portavoz del PP actúa por «oportunismo» al haber salido a escena para «sacar rédito» de la polvareda ciudadana que ha generado el proyecto.

«Duele escuchar ciertos ataques cuando lo único que he intentado es solucionar un problema que ha generado el equipo de Gobierno», asegura Montoya, quien considera que las críticas de Guillermo Ubieto y Pablo Gómez responden a un intento de desviar la atención para no asumir sus errores. El líder de la oposición acusa al Ayuntamiento de actuar de forma «cobarde», al escudarse en los técnicos y eludir su responsabilidad en el proyecto. «Somos los políticos los que tenemos que tomar decisiones y no esconderse como hacen Ubieto y Gómez», asevera.

Montoya no duda en romper una lanza a favor de los técnicos tanto regionales como municipales, a los que califica como «excepcionales» y apunta directamente contra el equipo de Gobierno por desaprovechar seis millones de euros de fondos europeos por «no saber gestionar». En su opinión, PSOE e IU han convertido en un «despropósito» lo que era una «oportunidad histórica» para poner en marcha medidas que minimicen el riesgo de riadas.