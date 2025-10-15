El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 15 de octubre
El cuerpo necesita cubrir las plazas de su escala ejecutiva. Avelino Gómez

Las jubilaciones dejarán vacante toda la cúpula de la Policía Local de Miranda

No hay inspectores, el único subinspector se jubilará en marzo y desde el próximo mes estarán cubiertas sólo 2 de las 8 plazas de oficial

Cristina Ortiz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:12

Comenta

No hay inspectores, las dos plazas están vacantes, el único de los dos subinspectores de plantilla se jubilará en marzo y la salida el próximo ... mes de un oficial rebajará a dos los puestos cubiertos en ese nivel en el que debería haber ocho funcionarios. Es decir, de los 12 efectivos que deberían estar en la cúpula de la Policía Local hay 4. Un tercio del total, porcentaje que además disminuirá a finales de noviembre, cuando cesará uno;y volverá a hacerlo en marzo, para cuando está prevista el paso a la jubilación de otro.

