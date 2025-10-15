Las jubilaciones dejarán vacante toda la cúpula de la Policía Local de Miranda

No hay inspectores, las dos plazas están vacantes, el único de los dos subinspectores de plantilla se jubilará en marzo y la salida el próximo ... mes de un oficial rebajará a dos los puestos cubiertos en ese nivel en el que debería haber ocho funcionarios. Es decir, de los 12 efectivos que deberían estar en la cúpula de la Policía Local hay 4. Un tercio del total, porcentaje que además disminuirá a finales de noviembre, cuando cesará uno;y volverá a hacerlo en marzo, para cuando está prevista el paso a la jubilación de otro.

Por tanto, el segundo trimestre de 2026 arrancará únicamente con 2 funcionarios en la escala ejecutiva y de ellos, solo uno cuenta con la titulación suficiente para ascender, pero no con la experiencia suficiente en el escalafón anterior, el de oficial, donde lleva menos de dos años.

Una situación de la que es perfectamente consciente el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, cuyo departamento de hecho ya trató de cubrir las vacantes de oficiales hace un año mediante un concurso-oposición, pero sólo uno de los seis agentes que podían ascender superó el proceso. Había tantas plazas como agentes se presentaron.

Por tanto ahora el responsable del área tendrá de negociar con los sindicatos si se opta por volver a convocar otro proceso en los mismo términos, partiendo de las bases aprobadas para el anterior o se decantan por el nombramiento de oficiales en comisión de servicio.

Un sistema más rápido y ágil, al menos, para salir del paso, ya que permitiría tener esa categoría cubierta durante dos años. Eso sí, después volverían a su puesto y habría que convocar un concurso-oposición para la cobertura definitiva con plazas en propiedad, para el que los que hubieran desarrollado ese trabajo efectivo partirían con ventaja por una mayor puntuación en la fase de concurso.

Comisión de servicio

Aunque a priori, para solventar la falta de oficiales, esta podría verse como la fórmula más plausible, no olvida Gómez que esta forma temporal de ascender no genera vacantes en el nivel inferior, el de agente, por lo que el cuerpo tendría un déficit de efectivos para organizar el servicio y las patrullas. Para poder incluir esas plazas en la próxima OPE de la Junta de Castilla y León tienen que estar vacías, no tener un titular que pueda regresar al acabar la comisión de servicio.

Por tanto, qué opción convence más al Consistorio para cubrir ese nivel ejecutivo es algo que tendrán que valorar y hacerlo de manera más o menos urgente, dado el alto número de plazas sin cubrir. No hay dudas con los puestos superiores. No hay nadie que pueda cubrir los dos puestos de inspector y cuando en cinco meses se jubile el único subinspector, que ejerce de jefe de la Policía Local, sus funciones las ocupará, por ser un cuerpo jerarquizado, el único oficial con titulación para ello. «El de mayor rango, manda», apuntó Gómez.

Aunque habrá que ver cómo ser articula su designación, ya que lleva menos de dos años de oficial. Hay que tener en cuenta que el año pasado ya se intentó cubrir de manera temporal, mediante concurso, una plaza de subinspector, pero el proceso quedó desierto.

«Las convocatorias realizadas han sido estériles y ahora hay poco margen de maniobra para el Ayuntamiento. Toca aplicar la norma y en un órgano jerarquizado la estructura es clara». Así que el oficial de mayor rango ocupará la jefatura. «Estoy abierto a escuchar todas las opiniones, pero sí creo que debemos ser rápidos. La situación nos preocupa pero hay herramientas para que sea mejor de lo que es».

En estos momentos, el cuerpo cuenta con 45 agentes. «En este escalón jerárquico sí que estamos bastante bien», concluyó Gómez.