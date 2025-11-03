JSV abre delegación propia en Estambul

Cristina Ortiz Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:25 Comenta Compartir

La compañía mirandesa JSV ha anunciado la apertura de una nueva sede en Estambul, donde ya trabajan una decena de empleados. El operador logístico multimodal refuerza así su presencia en Turquía, tras la consolidación y crecimiento de su línea Road-Sea Turkey–Spain, que conecta ambos países en tan solo cuatro días.

«La apertura de nuestra primera delegación internacional en Estambul representa un paso decisivo en la internacionalización de JSV. Turquía es un socio estratégico clave y, con nuestra presencia allí, reforzamos nuestro compromiso de estar cerca de nuestros clientes y ofrecerles soluciones eficientes, rápidas y personalizadas», comenta Sonia Herzog, CEO del grupo JSV.

Con esa filosofía operan la línea marítima Road-Sea con la que ofrecen una conexión marítima tan rápida como el transporte en camión y con la misma capacidad pero con un impacto medioambiental mucho más reducido. JSV comenzó a operar su línea marítima entre Turquía y España en el año 2020.

Con esta apertura, JSV confirma su apuesta por el crecimiento en Turquía y avanza en el plan de expansión internacional que el grupo impulsa desde hace años y que ha acelerado tras la entrada en su capital de Nazca Capital. «Es un gran avance en nuestra internacionalización y también en nuestro modelo de crecimiento. Queremos llevar a Turquía el modelo de negocio que tanto éxito ha tenido y tiene en Canarias: líneas exprés, con contenedores especiales adaptados, servicios logísticos integrales y control directo en todas las fases», explica Sonia Herzog.

Precisamente este año, cuando ya cuenta con sede propia en Estambul, JSV ha anunciado su presencia con stand propio en la feria internacional del sector, Logitrans 2025, que se celebra en Estambul los días 19, 20 y 21 de noviembre.

