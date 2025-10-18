Javier Gutiérrez, Toni Acosta y Carlos Núñez se suben a las tablas del Apolo en Miranda

Javier Gutiérrez, Toni Acosta, María Adánez o Edu Soto figuran en el listado de actores y cómicos que desfilarán hasta final de año por las ... tablas del escenario del Apolo, dentro de la programación cultural diseñada por el departamento de Cultura de la ciudad. Una propuesta en la que destaca, entre todas las citas anunciadas, además del teatro, el humor, con la presencia de figuras destacadas durante todo el curso.

Entre las primeras en visitar la ciudad está María Adánez quien, junto a Joaquín Notario, pondrá en escena 'La Gramática' el sábado 25, una sátira a la relación de la sociedad con el lenguaje, a través de una mujer que se convierte de la noche a la mañana en una erudita de la lengua y la gramática.

Dos semanas después, el 8 de noviembre, Toni Acosta dará vida a 'Una madre de película', un análisis del síndrome del nido vacío. Días después, el 14, Javier Gutiérrez, junto a Luis Bermejo, Natalia Hernández y Alba Planas, pondrá en escena 'Los Yugoslavos', una obra sobre el amor, la tristeza, la búsqueda de un lugar y la esperanza en las palabras. Para acabar el mes, el 28, Joaquín Reyes, se meterá en 'La verdad', una comedia elegante e inteligente que explora el tema de la mentira dentro de las relaciones humanas, especialmente en el ámbito amoroso y la amistad. En diciembre, el día 12, tocará revivir, en su versión moderna, 'El sueño de una noche de verano'.

La música es otro de los grandes protagonistas de la programación. En este caso, los primeros ritmos en sonar serán los de Mecano, con un tributo del que se podrá disfrutar el 24 de octubre, con 'Me cuesta tanto olvidarte'. Tomará el relevo Carlos Núñez, que celebra el 30 aniversario de 'A Irmandade das Estrelas', el disco que revolucionó la música celta. Y en diciembre, el día 20, se podrá disfrutar del musical 'La Bella Durmiente'.

No faltarán tampoco los colectivos locales: el 15 de noviembre el Orfeón Mirandés, hará un repaso por las bandas sonoras de musicales con 'Noche en Broadway'; el 22 la Banda de Música ofrecerá el tradicional concierto de Santa Cecilia; y el 29 habrá un encuentro de corales de la ciudad. Ya en diciembre, la Banda pondrá música a la Navidad el día 19 y el 21 habrá un recital de villancicos. Se completa la programación con el musical 'Hansel y Gretel', el 26.

El humor es otro de los grandes reclamos para el público en el Apolo, por donde está previsto que pasen: Luis Piedrahíta (19 de octubre), Edén Serrano (9 de noviembre) y Edu Soto (13 de diciembre). También figuran en el cartel de 2026, Dani Mateo, con '¿Por qué no te callas?', el 18 de enero; David Suárez, con 'Humor blanco', el 22 de febrero; JJ Vaquero, el 22 de marzo. Cierra la programación Ernesto Sevilla con 'Yo literal', el 19 de septiembre.