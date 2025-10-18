El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las entradas también se pueden adquirir en la taquilla de la Casa de Cultura. Avelino Gómez

Javier Gutiérrez, Toni Acosta y Carlos Núñez se suben a las tablas del Apolo en Miranda

El humor, con Luis Piedrahíta, Edu Soto, Vaquero o Ernesto Sevilla, destaca en la nueva programación

Cristina Ortiz

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:06

Javier Gutiérrez, Toni Acosta, María Adánez o Edu Soto figuran en el listado de actores y cómicos que desfilarán hasta final de año por las ... tablas del escenario del Apolo, dentro de la programación cultural diseñada por el departamento de Cultura de la ciudad. Una propuesta en la que destaca, entre todas las citas anunciadas, además del teatro, el humor, con la presencia de figuras destacadas durante todo el curso.

