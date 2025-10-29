El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 29 de octubre
La fachada que mira a Ronda cambiará el gris por el verde. Avelino Gómez

Un jardín vertical cubrirá una de las fachadas de hormigón del centro cívico de Miranda

El proyecto, que comenzará a ejecutarse el próximo verano, lo llevarán a cabo alumnos del programa mixto de jardinería

Cristina Ortiz

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:03

Miranda 'renaturalizará' su centro cívico. El gris del hormigón se tornará verde gracias al primer jardín vertical que tendrá la ciudad y que ejecutarán en ... parte el próximo año los futuros alumnos del programa mixto de formación y empleo en jardinería, si el Ecyl aprueba el proyecto. La intervención se centrará en cubrir la mitad de la fachada de esa infraestructura que mira a Ronda del Ferrocarril, una superficie de unos 40 metros cuadrados, entre la puerta de salida directa del salón de actos hacia la esquina con el jardín de la memoria, que continuará en una siguiente edición hasta completar la pared.

