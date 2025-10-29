Un jardín vertical cubrirá una de las fachadas de hormigón del centro cívico de Miranda

Miranda 'renaturalizará' su centro cívico. El gris del hormigón se tornará verde gracias al primer jardín vertical que tendrá la ciudad y que ejecutarán en ... parte el próximo año los futuros alumnos del programa mixto de formación y empleo en jardinería, si el Ecyl aprueba el proyecto. La intervención se centrará en cubrir la mitad de la fachada de esa infraestructura que mira a Ronda del Ferrocarril, una superficie de unos 40 metros cuadrados, entre la puerta de salida directa del salón de actos hacia la esquina con el jardín de la memoria, que continuará en una siguiente edición hasta completar la pared.

El cambio de imagen pasa por colgar una estructura metálica sobre la que sujetar el riego y los recipientes para el sustrato, en los que se colocarán las plantas de variedades que aún están por decidir. Se elegirán atendiendo a varias premisas: que «el jardín esté verde todo el año y que, de manera puntual, por zonas, aparezcan colores con flores que vayan brotando en diferentes épocas. El objetivo es que entre abril y octubre siempre haya algún tipo de pétalo», explicó Néstor Pérez, coordinador del programa mixto de jardinería.

Hace ya tiempo que el Consistorio se había marcado el objetivo de crear en la ciudad algún jardín vertical y hacerlo aprovechando la formación y el trabajo de los alumnos de los talleres que todos los años se llevan a cabo para desempleados. Para empezar porque es un aprendizaje muy creativo en el ámbito de la jardinería y después porque externalizar ese tipo de trabajos supone un desembolso elevado, de unos 50 euros por metro cuadrado (20.000 la superficie de este proyecto) , ya que es un trabajo que requiere mucho tiempo.

Pero si hasta ahora no se había dado el paso es porque no se había pensado en un lugar adecuado para este tipo de instalación. Se valoró hacerlo en la escollera de La Picota, pero se descartó porque suponía cubrir la línea que delimitaba el castillo; y también emplazarlo en la pared lateral del Consistorio que mira a las escaleras de subida a la calle La Fuente, pero es un edificio protegido, por lo que se desechó igualmente. Fue entonces cuando surgió la idea del centro cívico, un lugar ideal porque es muy visible y además tiene orientación sur, perfecta para las plantas durante muchos meses del año. El objetivo es poder poner especies vivaces que duren varias temporadas y requieran poco mantenimiento.

Será algo en lo que se comience a trabajar, si se aprueba el programa por parte del Ecyl, en julio del próximo año, aproximadamente. Inicialmente, estaba previsto arrancar después del verano, cuando comience la formación del segundo de los grupos del curso anual, pero «como no lo hemos hecho nunca y lleva bastante labor, vamos a empezar un poco antes, para iniciar la estructura en la primera fase y, si surge cualquier problema, poderlo resolver a tiempo», avanzó.

Parque en Ayuelas

El programa presentado por el Ayuntamiento también recoge la restauración ecológica de un parque de unos 5.000 metros cuadrados que lleva varios años abandonado en Ayuelas. «Está lleno de maleza. Vamos a limpiarlo, eliminar especies invasoras y hacer una plantación de especies autóctonas», detalló el coordinador del programa, que aún no tiene definidas las variedades a poner. Lo que sí tienen claro es que dejarán una línea de zarzas junto al río para no afectar el hábitat de pequeños roedores y otras especies.

Una iniciativa que, al igual que la del jardín vertical, se espera que tenga continuidad en 2027, para abrir un camino hasta un puente que pasa sobre un riachuelo y colocar unas mesas, bancos y papeleras que creen una zona de esparcimiento para los vecinos. «Se trata de que la gente vaya, para que no vuelva a caer en el abandono», concluyó.

De momento, para el taller que se desarrollará entre marzo de 2026 y febrero del siguiente ejercicio, el Consistorio ha solicitado una subvención de 229.158 euros, de los que 147.510 irán a salarios de los 16 alumnos participantes, 8 por cada una de las dos fases de 6 meses.

También se han solicitado al Ecyl 171.869 euros para una nueva edición de un taller de atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio y limpieza de locales, para 8 desempleados durante 9 meses.