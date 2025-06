La Jarana, arriesga y gana en Miranda

Las últimas serán las primeras. Y así fue en el Festival de la Canción del Blusa. El ochote femenino La Jarana, el único compuesto únicamente ... por voces blancas, se llevó el León de Oro que las reconoce como vencedoras de la edición número 55 de un certamen en el que decidieron arriesgar, y mucho. Tanto que antes de pisar el escenario se debatían entre pensar que al público le podía horrorizar o encantar su apuesta. Ganó, sin duda, la segunda opción.

El respetable se enganchó, disfrutó y aplaudió dos temas complejos en lo musical y que, además, requerían de cierta coreografía y de un toque interpretativo. Empezaron con 'Canto a elegguá', una canción tradicional y folklórica, de la religión yoruba, dedicada al orisha de la prosperidad y el destino, en la que se fusionan los cantos nigerianos con los ritmos cubanos tras la llegada de los esclavos a América.

Ese tema dio paso a 'Ikilimikiliklik', una canción inusual basada en la mitología vasca, en la que se celebra el sábado de las brujas con hechizos y pócimas. El tema, basado en la canción de Mikel Laboa, tiene su origen en dos poemas onomatopéyicos que las abuelas usaban a modo de trabalenguas. Uno indescifrable, a buen seguro.

Dos temas con mucho trabajo en el plano técnico y muy diferentes además a nivel vocal, tal y como reconocía tras recibir el premio del jurado y el León de Oro, la directora del ochote La Jarana, Helena González. Desde el principio decidieron arriesgar y eso les obligó a trabajar mucho y durante mucho tiempo. Sobre todo, con el segundo tema, empezando con aquellas partes que les resultaban más cómodos vocalmente para luego ir encajando el rompecabezas. Se trataba de no desesperarse y acabar abandonando.«Era una canción que llevaba persiguiendo tiempo. Al final, hemos logrado meter la performance y la coreografía, que ha sido fundamental», valoraba la directora, muy satisfecha con el resultado, con cómo habían defendido sus propuestas.

Sobre todo, porque «el objetivo principal es que el público disfrute. Eso es fundamental. Es un espectáculo en el que la gente se implica y viene a verlo». De ahí que, además de abogar porque se mantenga el folklore, del que se considera firme defensora, González, hacía un llamamiento a que la gente que participa «a que hagan cosas nuevas y arriesguen. Ellas tienen claro, que si continúan, seguirán en la misma línea».

Si bien, también defendía que «cada ochote tenemos nuestro estilo y eso es súper bonito». No hay dos iguales, ni en voces, ni en temas. «Tener estas diferencias de matices entre los grupos es bastante interesante a nivel musical».

Tener aún más matices pasaría por más grupos y eso, tiene claro que, hoy por hoy, es difícil de conseguir; aunque en la entrega de premios, antes de cerrar la edición de 2025 se apelara a la implicación de todos para garantizar una larga vida a esa tradición mirandesa de los ochotes.

Mantener la tradición

Tradición que, actualmente, se sostiene por «gente muy implicada, pero también muy ocupada», que además de sus trabajos participa en varios coros o agrupaciones musicales y que no siempre tiene tiempo para continuar con todo. Cada agrupación en la que están requiere su esfuerzo y su dedicación. «Es mucho sacrificio; aunque, en mi caso, es verdad que me encanta la música, lo vivo y lo disfruto... Esto tiene un valor tremendo y espero que continúe; aunque es una pena que sólo estemos cuatro».

Ochotes Amigos por San Juan, Arco Iris y Venimos Cantando. Avelino Gómez

De ahí que también recordara su predisposición, así como la de Héctor G. Mirumbrales y Gloria Peña, a ayudar a cualquiera que quiera lanzarse a dirigir un ochote.

En esta edición, además de La Jarana, estuvo el ochote masculino Amigos por San Juan, fiel a su cita con un certamen en el que fueron segundos, con la interpretación de 'Siboney', una mezcla de danzón cubano y rumba, del compositor Ernesto Lecuona; y con 'The new ashmolean marching society and students conservatory band', del musical de Broadway 'Where's Charlie'.

El tercer premio fue para Arco Iris que eligió 'Donde nace la esperanza', una canción argentina escrita en 2023 y 'Candombe de San Baltasar', versión coral de una ceremonia popular sudamericana.

Cuartos fueron Venimos Cantando, con 'Yo vengo a ofrecer mi corazón', un tema de Fito Páez; y 'América', popularizada por Nino Bravo.

Tras la entrega de premios y como manda la tradición, todos los participantes, arropados por el público que llenaba el Apolo, entonaron el himno a San Juan del Monte.