La movilización de la mañana estaba convocada por el sector de Educación. Avelino Gómez

«Israel sigue matando y por ahora el proceso de paz solo es un lavado de cara»

Medio centenar de personas participaban esta mañana en Miranda en la concentración por Palestina

Raúl Canales

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:36

Comenta

La jornada de paros y huelga por Palestina ha comenzado este miércoles con una concentración en calle La Estación convocada por el sector de Educación ... a la que han asistido cerca de medio centenar de personas como previa a la manifestación que tendrá lugar esta tarde y a la que se espera una asistencia más numerosa.

