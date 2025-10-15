«Israel sigue matando y por ahora el proceso de paz solo es un lavado de cara»
Medio centenar de personas participaban esta mañana en Miranda en la concentración por Palestina
Raúl Canales
Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:36
La jornada de paros y huelga por Palestina ha comenzado este miércoles con una concentración en calle La Estación convocada por el sector de Educación ... a la que han asistido cerca de medio centenar de personas como previa a la manifestación que tendrá lugar esta tarde y a la que se espera una asistencia más numerosa.
Aunque aún no hay datos oficiales, la primera valoración de los sindicatos apunta a que los paros han tenido más repercusión y que el seguimiento de la huelga ha tenido impacto en el sector estudiantil pero ha sido mínimo en las empresas, conscientes de que el proceso de paz anunciado en los últimos días ha restado movilización.
«Todo el mundo piensa que la guerra ha acabado pero queda mucho por hacer para que sea una paz real», aseguran los convocantes, quienes consideran que el plan liderado por Trump es un «lavado de cara» del genocidio cometido por Israel.
«Hoy mismo han muerto otras seis personas en Palestina, el ejército no se ha retirado de Gaza y siguen bloqueando la ayuda humanitaria. Hace dos años que se masacra a la población y no se ha hecho nada por evitarlo, por lo que hay que seguir luchando por una paz justa, una verdadera reconstrucción y por el reconocimiento del estado palestino», remarcan
