Ircio dispone de 28 megavatios, de los que 9 están asignados a empresas ya instaladas en el polígono de Miranda

Las empresas ya implantadas en Ircio disponen de casi 9 megavatios de potencia eléctrica. Es la asignada a las parcelas que ocupan dentro del polígono, ... aunque tampoco pueden hacer uso del total que les correspondería. Si todos tiraran de la red a la vez dispondrían de hasta 7, pero no más. Es lo que se conoce como coeficiente de simultaneidad, que reduce la disponibilidad total.

De todos modos, las compañías que ya operan en ese parque empresarial, 'consumen' apenas una cuarta parte de la potencia asignada en teoría a esa infraestructura empresarial, que se proyectó con una asignación de potencia de 37 megavatios, calculada atendiendo a experiencias previas en el desarrollo del consumo en polígonos industriales y la aplicación de coeficientes de simultaneidad a los suministros.

Aunque lo cierto es que esa cifra sólo se ha alcanzado sobre el papel. Hasta la fecha no se ha llegado a ese nivel porque la capacidad disponible en el transformador actual es de unos 28. Es decir, en la práctica, se cuenta con unas tres cuartas partes de la potencia que estaba planificada que llegara a Ircio.

De manera efectiva hay que eliminar 9 megavatios a la hora de hacer los cálculos y repartos de suministros. Un hándicap más a la hora de tratar de exprimir al máximo la energía disponible si se reorganiza la existente para tratar de dar vía libre a la implantación de alguna de las actividad a las que no se está pudiendo atender porque, aunque hay suelo, falta de suministro. Hay que tener en cuenta que esté ocupada o no, cada parcela tiene garantizado un volumen de energía. El reparto está claro desde el diseño y la ejecución del polígono.

Definir necesidades

Por tanto, ya se sabe que el total de la potencia asignada a las parcelas ya compradas por distintas empresas, pero en las que aún no se está desarrollando ninguna actividad, es de unos 15 megavatios, aunque atendiendo al coeficiente de simultaneidad la cifra real se rebaja aproximadamente a 11.

Números a los que hay que sumar que el suelo que aún no se ha vendido está unido a una disponibilidad de 13 megavatios de electricidad (10 incluyendo el coeficiente de simultaneidad).

Evidentemente, tanto en el caso de terreno con propietario pero aún vacío y en el que sigue siendo propiedad de la Junta, es imposible saber si las actividades que se implanten necesitarán toda la energía disponible o les sobrará. Lo que sí se conoce es que entre las que están y su bolsa de potencia hay un sobrante que llega hasta los 6 megavatios o 4,5 si se valora que todos se pueden conectar a la vez. Ésa es la energía que no utilizan en relación a la potencia planificada.

Una información muy relevante a tener en cuenta y con la que quiere jugar la ciudad. Y es que de cara a que todas las empresas que se quieran instalar a corto plazo en terrenos de Ircio dispongan de energía suficiente, desde el Ayuntamiento se están estudiando diversas alternativas que garanticen el servicio en la cantidad necesaria. Una de ellas, la reasignación de potencias en función de las capacidades de las parcelas y la liberación del excedente en los terrenos de compañías ya en funcionamiento que requieren menor energía de la estipulada en el Plan de Acción del Polígono de Ircio y en el Acuerdo de Electrificación suscrito con Iberdrola. De esta forma, se buscaría dotar de más potencia a las parcelas donde se puedan implantar proyectos con mayores necesidades energéticas, aprovechando el sobrante en las que tienen actividad.

Sin embargo, esta posible reasignación, por un lado, sería insuficiente para dar viabilidad a todos los proyectos captados con altas necesidades energéticas a la vez; y, por otro, podría no tener factibilidad técnica en la práctica.

Capacidad de acogida

El problema, apuntaba el director de Miranda Empresas, Roberto Martínez de Salinas, es que se ha llegado a un punto en el que «la captación de inversiones empresariales ha superado la capacidad de acogida de nuestro territorio, lo que hace que no se puedan implantar todas las empresas que quieren hacerlo».

Es algo que se pone de manifiesto en el caso de «grandes proyectos industriales con altas demandas energéticas, o con grandes proyectos electrointensivos, que en algún caso necesitan más potencia para uno solo que la que consumen todos los ya existentes juntos...». Si bien, dejaba claro el responsable de la oficina municipal de promoción, que esos son «proyectos excepcionales, con circunstancias excepcionales, y que por lo tanto requieren medidas excepcionales».

De todos modos, esa situación evidencia que el desarrollo de futuro de Miranda «afronta una etapa de nuevos retos, ya que no sólo hay que seguir consiguiendo más empresas para seguir creciendo, sino que ahora hay que conseguir más energía, más mano de obra disponible, más viviendas, más infraestructuras...», concluyó.