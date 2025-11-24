La interinidad docente escala hasta el 50% en Miranda pese a la última OPE de Secundaria

Septiembre no es un mes corriente más y mucho menos para la comunidad docente mirandesa. Mientras los alumnos exprimen los últimos segundos del periodo vacacional, ... con las fiestas patronales como habitual punto final, casi la mitad de los profesores de nuestra ciudad hacen las maletas para poner rumbo a otros centros educativos del territorio nacional. Y es que, en Miranda, los porcentajes de interinidad siguen siendo «escandalosos», lo que va claramente en detrimento de la continuidad de la plantillas, los claustros no paran de mutar, la relación entre profesor y alumno se acorta y, en definitiva, la calidad de la enseñanza se resiente.

«Nos movemos en los mismos porcentajes de interinidad que el año pasado. En Primaria podría haber bajado bastante porque salieron bastantes plazas en la última oferta de empleo público, también en Secundaria, aunque no hubo para todas las especialidades, pero no se ha dado el caso y sigue siendo algo escandaloso en la ciudad», apunta Roberto Martínez, responsable de Educación Pública no Universitaria de CC OO.

Así las cosas, Miranda continúa con ratios de temporalidad «muy por encima de los límites que nos marca la ley de la interinidad en Castilla y León, que es del 8%». Tanto es así que la enseñanza pública mirandesa se mantiene con un 40% de profesores interinos en el cómputo la plantilla docente, lejos del 26% de Burgos y provincia, con más de 200 eventuales de los 500 profesores en activo.

A colación de este dato porcentual, cabe destacar que, en los institutos y centros de FPmirandeses, la eventualidad es incluso más elevada que en los colegios. El Fray Pedro de Urbina, sin ir más lejos, dispone de 43 docentes con plaza fija de los 117 que tiene en plantilla. Esto supone un 63% de interinidad. De media, uno de cada dos profesores de Secundaria y FP es interino. Por su parte, la temporalidad en los colegios es del 30%.

«En Miranda se ha normalizado el hecho de la temporalidad. Tenemos claustros al 50% de profesores que no repiten de un año al otro, que en septiembre se renuevan sustancialmente. Los sindicatos lo denunciamos, pero los centros se enfocan más en que les falta personal, una sustitución, que les llegue un profesor a tiempo para una especialidad concreta y otro tipo de necesidades más urgentes», argumentan desde el sindicato con los números en la mano.

Asimismo, añaden que el problema, si no hay ofertas de empleo públicas sustanciosas, va a seguir postergándose indefinidamente, nunca mejor dicho.«Las necesidades educativas se prolongan, algunas veces incluso van a más porque se implantan ciclos nuevos y hay otras ofertas educativas pero no aumenta el número de profesorado y sigue siendo temporal. Con lo cual, ni hay continuidad ni estabilidad y la calidad de la enseñanza tampoco es la mejor».

Persistente

Se trata de un problema que viene de atrás y que no ha mejorado ni con la entrada del nuevo curso lectivo ni con la oferta de empleo pública de 2025, aunque no se puede concretar cuantas plazas ponderaron en la ciudad.

«Educación saca un total de plazas para todo el territorio de Castilla y León, es Educación la que evalúa cuantas plazas fijas se necesitan en cada municipio y luego distribuye a los profesores. Se saca adelante para una especialidad concreta para toda la comunidad. Esta OPE tendría que ser mucho más amplia para que Miranda y el resto de municipios saliesen beneficiados. Por planificación educativa, en Miranda no interesa sacar más plazas para estabilizarlas y se crea este problema de interinidad. No hay estabilidad, es profesorado flotante todos los años. Los interinos están porque hacen falta, pero sería necesario sacar más plazas fijas para que no haya una tempralidad tan escandalosa».