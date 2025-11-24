El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El porcentaje de la ciudad sigue muy por encima de la media provincial y de Burgos. Avelino Gómez

La interinidad docente escala hasta el 50% en Miranda pese a la última OPE de Secundaria

La temporalidad ronda el 30% en Primaria e Infantil, los claustros no encuentran estabilidad y la calidad de la enseñanza «se resiente»

Toni Caballero

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:22

Septiembre no es un mes corriente más y mucho menos para la comunidad docente mirandesa. Mientras los alumnos exprimen los últimos segundos del periodo vacacional, ... con las fiestas patronales como habitual punto final, casi la mitad de los profesores de nuestra ciudad hacen las maletas para poner rumbo a otros centros educativos del territorio nacional. Y es que, en Miranda, los porcentajes de interinidad siguen siendo «escandalosos», lo que va claramente en detrimento de la continuidad de la plantillas, los claustros no paran de mutar, la relación entre profesor y alumno se acorta y, en definitiva, la calidad de la enseñanza se resiente.

