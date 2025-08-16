Un intento de robo en Miranda acaba con una mujer de 83 años herida

El reloj marcaba la una del mediodía del pasado sábado cuando un varón de mediana edad se coló en el portal número 122 de la ... calle Arenal de nuestra ciudad, cerca de la popularmente denominada 'rotonda de la Rover'. Lo hizo detrás de una vecina de 83 años que volvía de estar con sus amigas en el parque, escudándose en que tenía mucho calor y necesitaba resguardarse. Sin embargo, tras la mentira, la intromisión acabó con un violento intento de robo y con la mujer siendo golpeada y resultando herida, tanto que permaneció tendida en el suelo durante alrededor de media hora.

Al parecer, según indican fuentes cercanas a la investigación policial, el ladrón se aprovechó de un descuido de la señora para meterse en el portal. Ya dentro, tras excusarse en las altas temperatura, instó a la víctima a sacar todo lo que llevara encima. Pero no llevaba nada de valor consigo.

Ante tal escenario, la mujer entró en estado de pánico y comenzó a gritar pidiendo auxilio. Entonces, el delincuente procedió a taparla la boca mientras seguía incidiendo en que sacara las cosas de valor.

Al no prosperar en sus intentos, el asaltante, de unos 40 años de edad, acabó frustrándose y la asestó un fuerte golpe en la cabeza que provocó el desvanecimiento de la anciana. De hecho, según diversos testimonios, el agresor habría continuado golpeando ala víctima en el suelo, ocasionando varias lesiones superficiales.

Pese a que no perdió la conciencia del todo, la octogenaria no tenía fuerzas para levantarse del suelo del portal. Siguió pidiendo ayuda hasta que, en torno a media hora más tarde, su propia hija la encontró postrada sobre el pavimento. Asustada por la escena, llamaron a 112 Emergencias y, de ahí, se dio traslado a la Policía Nacional de Miranda.

Según ha podido saber ELCORREO, la víctima sufrió varias lesiones superficiales, pero al parecer nada de especial gravedad; además del shock propio del intento de robo y su más que plausible posible daño psicológico. Fue atendida por los técnicos de emergencias y trasladada al Hospital Santiago Apóstol de nuestra ciudad.

Por su parte, CNP dio comienzo a una investigación policial para tratar de localizar al joven asaltante, culpable de un delito de robo en grado de tentativa, el que ocurre cuando una persona intenta cometer un robo, pero no logra consumarlo por circunstancias ajenas a su voluntad; y otro delito de lesiones.

De acuerdo al testimonio de varios profesionales intervinientes en la emergencia, la mujer ni siquiera llevaba cartera cuando fue asaltada en su portal, ya que la dejó en el interior del domicilio y tuvo que ser recogida por las autoridades para proceder con la denuncia y el resto de trámites. No llevaba nada de valor encima, con lo que la principal hipótesis apunta a que el ladrón se puso nervioso, al no lograr su botín, y acabó agrediendo a la mujer como síntoma de frustración para acabar huyendo de la zona del delito.

No existe constancia de que Policía Nacional haya detenido al agresor, pero se trataría de un varón moreno y de mediana edad, unos 40 años.