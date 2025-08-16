El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El suceso tuvo lugar en un inmueble de la calle Arenal. Avelino Gómez

Un intento de robo en Miranda acaba con una mujer de 83 años herida

El ladrón se coló en el vestíbulo de la víctima y la agredió al no hacerse con nada de valor, la mujer fue encontrada en el suelo media hora más tarde

Toni Caballero

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:01

El reloj marcaba la una del mediodía del pasado sábado cuando un varón de mediana edad se coló en el portal número 122 de la ... calle Arenal de nuestra ciudad, cerca de la popularmente denominada 'rotonda de la Rover'. Lo hizo detrás de una vecina de 83 años que volvía de estar con sus amigas en el parque, escudándose en que tenía mucho calor y necesitaba resguardarse. Sin embargo, tras la mentira, la intromisión acabó con un violento intento de robo y con la mujer siendo golpeada y resultando herida, tanto que permaneció tendida en el suelo durante alrededor de media hora.

