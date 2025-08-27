Intenta robar a un camionero en Miranda, huye por Talgo y le interceptan en Arasur

Una escena más propia de un largometraje que de la vida real, eso es lo que multitud de trabajadores del Polígono Industrial de Arasur presenciaron ... ayer mientras apuraban la jornada laboral de mañana, la persecución de un varón que casi acaba siendo presa de su propia huida.

Tanto Policía Nacional como Policía Local de Miranda recibieron el aviso de un intento de robo en los aledaños de una gasolinera situada en el Polígono de Bayas. El asaltante, un varón de mediana edad, emprendió la huida a pie tras ser sorprendido por el propio titular del camión que trató de robas. De hecho, el transportista comenzó a seguirle en su escapada mientras se comunicaba con las autoridades.

Tal vez presa de los nervios o por la propia presión del momento, el delincuente acabó colándose en las instalaciones de Talgo a plena luz del día. Según varios testigos de lo sucedido, su intención no era otra que saltar la valla para poner obstáculos de por medio con sus posibles perseguidores.

La situación pilló por sorpresa a varios trabajadores de la planta situada en Rivabellosa, que incluso filmaron un pequeño vídeo mientras trataban de 'ayudar' al agobiado fugitivo. En el documento se puede apreciar cómo el presunto ladrón se excusa de su intrusión en la fábrica con un «sólo me quiero escapar», a lo que le indican que se dirija «hacia el fondo» de la parcela para poner salir al Polígono Industrial de Arasur.

Una vez logró salir del complejo destinado a la fabricación de trenes, dónde casi resulta atrapado por su propia huida, el varón se adentró aún más en el Polígono de Arasur, la gran plataforma logística e industrial ubicada en Rivabellosa, a escasos kilómetros de Miranda.

Identificado

Toda historia tiene un final y, en el caso del intento de robo registrado ayer, acabó con la captura e identificación del ladrón. Las dotaciones de Policía Local de Miranda siguieron de cerca todo su recorrido hasta que fue localizado en el parque industrial alavés.

Según ha podido saber ELCORREO a través de fuentes cercanas a la intervención policial, el intento de robo se saldó sin botín, con lo que el ladrón no consiguió llevarse nada del camión y el transportista, finalmente, no presentó denuncia contra él.

Por ello, tras su escurridiza huida a través de la parcela de Talgo y su posterior captura en el polígono alavés, el asaltante únicamente fue identificado por las autoridades municipales y, en última instancia, quedó en libertad. Por lo que no fue detenido ni trasladado a dependencias policiales.

Al parecer, se trata de un viejo conocido de ambos cuerpos policiales por protagonizar este tipo de intentos de hurto o robo. Sin embargo, al no llevarse nada del camionero ni formalizarse denuncia contra él, no fue detenido.

El suceso derivó en una simple anécdota para los trabajadores de Talgo, en un gran susto para el camionero que estaba repostando en la estación de servicio y en una llamada de emergencia, con intervención posterior, para las autoridades. El intento de robo acabó siendo frustrado y el ladrón, en libertad.