Instalar el sistema de aire acondicionado en la biblioteca de Miranda exige obra y una partida de 180.000 euros

Pese a ser un inmueble prácticamente nuevo, no está exento de que se lleven a cabo mejoras y las quejas de los usuarios suelen apuntar ... hacia las mismas deficiencias. Solucionada la problemática con el horario de apertura para el estudio en verano, ahora, como ya avanzó ELCORREO el pasado julio en plena ola de calor,el gran debe de Cervantes está relacionado con la temperatura de sus estancias durante el periodo estival.

Meses atrás, Díez ya avanzaba que su departamento estaba inmerso en la elaboración de un proyecto para instalar el aire acondicionado en el edificio. «Es algo primordial», añadía confiando en que se pudiera implementar este mismo año.

Sin embargo, la mejora todavía no ha llegado a la biblioteca mirandesa y sigue en la lista de deseables para 2026. «No tenemos aire acondicionado, no se puso en el momento de su construcción. A ver si podemos incluirlo en los próximos presupuestos municipales. Es algo complejo porque exige hacer una obra y tendríamos que hacerlo sin que se cerrara la propia biblioteca, combinando su actividad y la obra», argumenta el titular de Cultura.

Con relación a su colocación, también parecen haberse despejado todas las dudas que existían sobre el emplazamiento del sistema de climatización, de las máquinas exteriores y los motores. Anteriormente no estaba claro que se pudieran colocar en la cubierta y en las fachadas, por estética tampoco es una idea que se barajase; y finalmente es el tejado el lugar escogido por las empresas consultadas para la redacción del proyecto.

«La Biblioteca tiene suelo radiante y, en su momento, nos dijeron que se podría introducir aire frío para aprovechar las condiciones que había. Pero, al final, esto no garantiza que pueda haber un descenso de la temperatura en verano. Vamos a intentar que se instale un sistema de climatización con maquinaria en el tejado. Hay que hacer una obra que moleste lo menos posible a la gente y afecte lo mínimo posible a lo ya construido», completa.

La situación es la misma que los usuarios llevan adoleciendo varios veranos. Y ése es el mismo punto en el que nos encontramos doce meses después en una dotación cultural que se vendió como edificio inteligente y que contaba con un equipo para renovar el aire y que éste siempre estuviera limpio sin necesidad de ventilar y abrir las ventanas, pero que no refrigera.

Por otra parte, desde el ente municipal se contempla que esta actuación conllevaría un presupuesto de alrededor de 180.000 euros. Un monto significativo que Carlos Diez tratará de incluir en el presupuesto municipal de 2026.

Por último, en el ámbito de personal, la Biblioteca Cervantes sigue con las mismas flaquezas que siempre. Tres profesionales en total, más un trabajador temporal, un dato que obliga a cerrar algunas tardes en agosto y que no permite disponer a una persona por planta.