El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La maquinaria para climatizar las estancias se implementarían en el tejado del edificio. Avelino Gómez

Instalar el sistema de aire acondicionado en la biblioteca de Miranda exige obra y una partida de 180.000 euros

La Concejalía deCultura tratará de abordar esta mejora el próximo año ya que se trata de un proyecto «complejo»

Toni Caballero

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:18

Comenta

Pese a ser un inmueble prácticamente nuevo, no está exento de que se lleven a cabo mejoras y las quejas de los usuarios suelen apuntar ... hacia las mismas deficiencias. Solucionada la problemática con el horario de apertura para el estudio en verano, ahora, como ya avanzó ELCORREO el pasado julio en plena ola de calor,el gran debe de Cervantes está relacionado con la temperatura de sus estancias durante el periodo estival.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  2. 2

    EH Bildu mueve sus piezas y mira al futuro
  3. 3

    El udaleku de Bernedo solo aclaraba a las familias que había duchas mixtas cuando recibía quejas
  4. 4 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  5. 5 «Hablar claro es un derecho democrático, no es tener la lengua suelta»
  6. 6

    La amenaza fantasma de los hongos: 2 millones de muertos cada año
  7. 7

    Los grandes fondos se hacen fuertes en Bilbao para invertir en viviendas y hoteles
  8. 8 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  9. 9

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y rentabilidad cuestionada
  10. 10

    «Mis padres todavía flipan cuando me ven jugar en San Mamés»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Instalar el sistema de aire acondicionado en la biblioteca de Miranda exige obra y una partida de 180.000 euros

Instalar el sistema de aire acondicionado en la biblioteca de Miranda exige obra y una partida de 180.000 euros