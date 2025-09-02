El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La cuantificación del ahorro en dinero es difícil de hacer al fluctuar el precio del kilowatio. Avelino Gómez

La instalación de placas solares en la depuradora de Miranda permite un ahorro del 30%

Es el balance en el primer año desde que se colocaron para el autoconsumo en la EDAR

María Ángeles Crespo

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:29

El próximo sábado se cumple el primer año desde que se llevó a cabo la instalación fotovoltaica de autoconsumo de la EDAR, es decir, desde ... que en la estación depuradora se dispone de placas solares para la generación de energía, con una potencia instalada de 300.000 watios para una instalación que tiene un consumo de 1,4 gigawatios horas al año. Once días después de la entrada en funcionamiento de las placas ya se apuntó por parte del concejal de Obras, Adrián San Emeterio que el ahorro iba a ser sustancial y que se presuponía que podría llegar hasta los 40.000 euros anuales.

