La instalación de placas solares en la depuradora de Miranda permite un ahorro del 30%

El próximo sábado se cumple el primer año desde que se llevó a cabo la instalación fotovoltaica de autoconsumo de la EDAR, es decir, desde ... que en la estación depuradora se dispone de placas solares para la generación de energía, con una potencia instalada de 300.000 watios para una instalación que tiene un consumo de 1,4 gigawatios horas al año. Once días después de la entrada en funcionamiento de las placas ya se apuntó por parte del concejal de Obras, Adrián San Emeterio que el ahorro iba a ser sustancial y que se presuponía que podría llegar hasta los 40.000 euros anuales.

Ha pasado ya un año desde el momento en el que se instalaron las placas solares y aunque no se ha cuantificado el ahorro en dinero, el edil sí ha hecho público que en este tiempo «se ha conseguido reducir un 30% tanto en el consumo de la propia planta como lógicamente en la economía, en la factura que el Ayuntamiento paga. En días soleados es más y en los nublados, lógicamente, menos, y estamos en esa media, que creo que podemos decir que está bien».

Indica que el cálculo del ahorro económico es muy difícil de hacer ya que «el precio del kilowatio fluctúa, pero está claro que sí podemos decir que la bajada de consumo en energía implica un porcentaje similar de ahorro económico». Considera el dato como «muy positivo», pero apunta que el objetivo no es otro que el de «superar ese porcentaje, aunque para lograrlo nos quedan por ajustar muchos temas técnicos; en ello estamos».

A estos trabajos hay que unir que todavía está pendiente que entre en funcionamiento la motogeneración, que se incluye en lo que era la ampliación de la depuradora y «que ya está en pruebas. La han arrancado y han probado a ver como va, pero todavía no ha empezado a producir». Cuando lo haga, con esa motogeneración y las placas «se va poder subir el porcentaje de ahorro de energía y de economía en la estación depuradora».

En este año el funcionamiento de las placas está siendo el que se esperaba, se está realizando un «mantenimiento normal y no se han producido averías».

Al hacer referencia a placas solares y su rendimiento hay que hablar de la climatología y la aportación que llega desde el astro rey. Así las cosas en el calurosísimo agosto pasado, el día 15 la demanda fue de 149 kilowatios y a través de las placas se generaron 120. En un día más nublado, como lo fue el pasado viernes, día 29 la demanda fue de 231 y en algunos momentos del día sólo se generaron 40.

La subvención llegada desde Europa para la instalación de las placas solares era para el autoconsumo y por eso «la energía que pudiéramos tener de más no podemos, por ahora, reutilizarla». En un futuro se verá, pero ahora lo que hay es satisfacción por la producción y el ahorro que se está consiguiendo en la EDAR.