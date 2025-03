Un incidente con la matriz italiana dilata otra vez el pago a la plantilla de Montefibre en Miranda

A punto de cumplirse el tercer aniversario del cierre de Montefibre, los extrabajadores de no pierden la esperanza de cobrar las cantidades que aún se ... les deben, aunque cada vez cunde más el desánimo al ver que el tiempo pasa sin recibir noticias positivas. Y de momento, les tocará seguir esperando, ya que el último informe del administrador concursal hace referencia a un «incidente» que dilatará aún más los plazos.

El problema radica en una reclamación presentada por la matriz italiana, que pide un importe que al parecer le adeuda la planta española. Mientras que no se dicte sentencia sobre este tema, no es posible proceder a la distribución del dinero que ha entrado en caja por los trabajos de desmantelamiento.

Cuando Herri Berri se hizo con el contrato para desmontar Montefibre, abonó una primera suma. En ese momento los trabajadores ya quisieron cobrar, pero se les dijo que era necesario aguardar a que la firma navarra completara todos los pagos.

A medida que avanzaron los trabajos previstos, Herri Berri fue ingresando en la cuenta concursal los 2,7 millones en los que se tasaron los bienes y la chatarra que quedaba en las instalaciones de carretera Logroño. Pero nuevamente la plantilla recibió evasivas cuando solicitó al administrador concursal que saldara la deuda. Ahora el motivo esgrimido para no abonarles el medio millón de las indemnizaciones que no cubrió Fogasa es que hay que esperar a que se resuelva la incidencia con la planta italiana, un contratiempo que ha acabado por agotar la paciencia de los extrabajadores, que piden que se aclare ya el destino que se va a dar a la tesorería.

Según la legislación, los empleados figuran entre los acreedores prioritarios, pero al haber más de 45 millones de deuda, temen no ser los primeros. Y es que el dinero disponible solo alcanza para cubrir una mínima parte de esa cifra y no hay muchos más activos que liquidar salvo un inmueble con garantía hipotecaria. El resto ya han sido liquidados, aunque las gestiones del administrador concursal han permitido recuperar los terrenos que se quedó Endesa después de que Montefibre no cumpliera con el plan de pago establecido en el anterior concurso. Eso se desprende del informe más reciente, aunque pocos datos más se dan sobre esta operación. Lo que sí se especifica es que el dinero que pagó Herri Berri está casi íntegramente en caja, por lo que una vez que se resuelva el conflicto con la matriz italiana, habría posibilidad de repartir entre los acreedores prioritarios. Es a lo que se aferran los extrabajadores, que han solicitado de manera formal al administrador más aclaraciones sobre los pasos que se han dado.

Promesas incumplidas

Además, las instalaciones de carretera Logroño siguen generando gasto ya que es necesario personal de seguridad y sistema de vigilancia para evitar más robos. Hasta ahora ese importe lo pagaba Herri Berri, pero una vez que finalicen todos los trabajos de desmantelamiento, posiblemente sea la tesorería de Montefibre la que tenga que asumir los costes.

El domingo se cumplirán tres años desde que se formalizaron los últimos despidos, aunque la fábrica llevaba parada mucho tiempo tras retomar la producción de manera efímera, porque el grupo Praedium nunca acometió la necesaria transformación a fibra de carbono.

Para ese proceso recibió todo tipo de ayudas públicas. Sin embargo, Alfonso Cirera fue dejando un reguero de plazos incumplidos y la planta de Miranda nunca se actualizó para poder ser competitiva en el mercado, por lo que el cierre de una empresa que en su día fue referente de la industria local, acabó siendo la crónica de una muerte anunciada. En primavera de 2023, tras no encontrarse comprador, se decretó su liquidación.