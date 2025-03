El impulso que dan los aplausos a los negocios de Miranda

A nadie le amarga un dulce es uno de los tópicos que más se repite cuando alguien recibe un elogio. Los premios reconocen el esfuerzo, ... el talento y la calidad, por lo que son una forma de decir públicamente que algo es excelente. Pero más allá de los aplausos y la satisfacción personal, los galardones pueden reportar grandes beneficios a las empresas. El más inmediato es la publicidad, porque durante unos días estás en boca de todos y se abren nuevas oportunidades. Sacar provecho a ese tirón depende luego del premiado.

En los últimos tiempos, Miranda se ha convertido en una referencia gastronómica. La Higuera y Sabando, a los que se ha concedido el Solete Repsol, son los últimos en sumarse a una larga lista en la que figuran a la cabeza Erre de Roca y Alejandro con sus estrellas Michelín y en la que también están El Continental (mejor tortilla de la ciudad), La Kresta (segunda mejor hamburguesa de Castilla y León), el roscón de reyes de la Casa del Jamón o restaurante Mima por sus torrijas.

A nivel empresarial, tanto Alibérico como Aciturri, y sus fundadores, han recibido reconocimientos de ámbito nacional ya que sus grupos están posicionados al máximo nivel y generan cientos de empleos. También la trayectoria profesional de Antonio Herzog (JSV) y José Luis Solana (Galletas Coral) ha merecido alguna estatuilla. En esos casos, el impacto del premio no se nota a corto plazo pero posiciona aún mejor a la empresa en un mundo con una competencia feroz en el que tener una etiqueta de excelencia ayuda a abrir puertas. En general, en todos los sectores, los galardones y reconocimientos suponen un impulso para la actividad.

Álvaro Jiménez JC Barber Studio

«El premio me ha hecho ganar clientela de más edad»

Emprender siempre es arriesgado y hace falta tener la cabeza muy bien amueblada para poner en marcha un negocio con solo 23 años. Álvaro Jiménez ha conseguido hacer de su hobby una profesión. Aquel chico que cortaba el pelo por afición a sus amigos en el salón de casa ahora tiene su propio local en la calle Concepción Arenal, redoblando así el riesgo de su apuesta al no optar por las calles más céntricas como hubiera sido lo más fácil. «Quería una zona de paso pero que los clientes tampoco se sintieran que están en un escaparate en el que les puede ver todo el mundo», asegura este joven que hace unos meses se llevó el premio a la iniciativa emprendedora que otorga FAE. Fue el espaldarazo que necesitaba para darse a conocer y para ganarse a una clientela de más edad. «Los de 30 o 40 vienen más desde entonces», reconoce Jiménez, que ha sido capaz de dar una vuelta de tuerca al concepto de barbería para ser casi un asesor de estilo e imagen. «No consiste en que las personas vengan a cortarse el pelo por obligación sino que se vayan contentos con su look», apunta.

Al ver que la agenda se llenaba y tenía que dar cita con dos semanas de antelación, decidió contratar más personal. «Cuando tienes una idea, debes creer en ella, pero con los pies en el suelo. Es muy bonito emprender aunque también es duro. El premio fue la confirmación de que iba por el camino correcto», asegura.

Eduardo Sabando Pastelería

«Ahora tenemos muchos más clientes de fuera de la ciudad»

Madrid, Valladolid, Logroño, Vitoria,... el mostrador de pastelería Sabando parece en los últimos meses la oficina de turismo de la ciudad. Desde que recibió el Solete de Repsol la fama de la pastelería ha traspasado fronteras. «Ahora tenemos casi más clientela de fuera que de Miranda. Los de aquí, nos ven tan llenos, que creo que pasan de esperar la cola», asegura Eduardo, que nunca pensó que el reconocimiento culinario iba a tener tanto impacto.

En su caso, las redes sociales han tenido gran parte d la culpa, porque el Solete hizo que se acercaran un par de influencer. A partir de la difusión de unos vídeos por internet, se ha desatado la locura. «Vendemos la de mil palmeras por semana», asegura este pastelero que ha tenido que incorporar personal y adquirir nueva maquinaria. Si no invertía, era imposible atender la demanda. Aún así, sus jornadas pasan casi exclusivamente elaborando el hojaldre de las palmeras, y como lleva la innovación en la sangre, no deja de probar con rellenos diferentes, desde pistacho a chocolate kinder.

«Supongo que ahora estamos en el boom y que se pasará un poco. Tenemos mucho trabajo, a veces demasiado, pero eso nos hace sentirnos aún más orgullosos. Siempre nos hemos sentido queridos y reconocidos en la ciudad, pero no deja de sorprendernos que haya personas que están de viaje y nos dicen que han parado en Miranda solo para venir a probar nuestros productos», afirma.

Pepe Rey Pa´Llevar

«Aunque ya seas conocido, la publicidad siempre es un plus»

Pepe Rey no necesita presentación ni publicidad porque son pocos los mirandeses que no conocen al dueño de La Corrala y presidente de los hosteleros desde hace una década. Pero a pesar de ser una cara popular, no oculta que haber recibido el premio a la iniciativa empresarial en 2023, cuando acababa de abrir Pa´Llevar le sirvió para dar a conocer de forma rápida y eficaz su nuevo proyecto. «Es un modelo de negocio de comida diferente a lo que existe aquí y lleva un tiempo hacer que la idea cale en la gente. Los premios te dan mucha visibilidad», reconoce.

Animado por el éxito y por esa vocación de crecimiento constante que le lleva a estar constantemente pensando nuevas opciones de negocio, Rey abrirá próximamente un local en la Plaza Abastos. Es la forma de cerrar un círculo que inició con La Corrala y continuó con Pa´Llevar.

El restaurante estaba ya al límite de capacidad y por eso abrió una sede de comida a domicilio en el entorno del parque Antonio Cabezón. EL lugar es idóneo para el reparto pero incómodo para los que prefieren pasar a retirar el pedido. Para estos últimos, pondrá en marcha la sede de la Plaza Abastos, en un punto más céntrico.

Esther Esteban Cummatre

«Un premio te da mucho impacto mediático»

Los cuidados en el embarazo y la recuperación tras el parto son aspectos de la salud a los que cada vez se presta más atención. Matrona y especialista en el manejo clínico de la lactancia materna, Esther Esteban lleva casi dos décadas acompañando a las familias mirandesas en estas etapas tan bonitas de su vida tanto desde su puesto en los centros de salud como en su propio local bajo el nombre de Cummatre. El proyecto fue premiado hace algo más de un año por su atención integral a las mujeres. «En este tema es difícil calcular la repercusión directa pero a nivel personal siempre es una satisfacción que te reconozcan tu labor y da visibilidad al proyecto», asegura.

En este sentido, Esteban admite que para alguien que empieza con su emprendimiento «no es sencillo tener impacto rápido». Esa fase, la consiguió gracias al galardón de FAE. En los últimos tiempos ha abierto un local en la calle Río Ebro, tras una época en la que tenía que alquilar salas cuando quería impartir talleres. «Las familias cada vez quieren saber un poco más sobre hábitos saludables. Tenemos exceso de información sobre todo, pero eso genera muchas dudas porque no siempre es fácil discernir sobre las cosas que son ciertas», explica.

Y es que en redes sociales circulan muchos bulos sobre la maternidad. «Una de las consultas más comunes es la que hace referencia a una correcta manipulación de la comida y también sobre la recuperación física del abdomen y suelo pélvico de la madre»