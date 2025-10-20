El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pocos locales vacíos están sin pintadas. Avelino Gómez

La importancia de que Miranda de una buena imagen

Comerciantes, hosteleros y empresarios resaltan la necesidad de que la ciudad transmita buenas sensaciones de cara al público

Javier Alonso

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:26

Comenta

Transmitir buenas sensaciones de cara al público es más importante de lo que muchos pueden llegar a pensar. Sectores como la hostelería, el comercio y ... algunos empresarios que buscan asentar su proyecto en Miranda, ven reflejadas las consecuencias de la imagen que transmite la ciudad en sus negocios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2

    Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima
  3. 3

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  4. 4

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  5. 5 «Siempre dije que Alain iba a poder estudiar lo que quisiera»
  6. 6 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  7. 7

    La Ertzaintza afronta el rebrote de una nueva violencia callejera que amenaza con ir a más
  8. 8

    El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  9. 9

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  10. 10

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La importancia de que Miranda de una buena imagen

La importancia de que Miranda de una buena imagen