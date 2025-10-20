La importancia de que Miranda de una buena imagen

Transmitir buenas sensaciones de cara al público es más importante de lo que muchos pueden llegar a pensar. Sectores como la hostelería, el comercio y ... algunos empresarios que buscan asentar su proyecto en Miranda, ven reflejadas las consecuencias de la imagen que transmite la ciudad en sus negocios.

Desde pintadas en locales abandonados y paredes hasta la suciedad que se ve en las calles a diario, todos ellos son factores que influyen negativamente en las propuestas del negocio local y que, además, frenan en cierta medida su progresión o expansión a nuevos públicos.

El simple hecho de que una persona pase por Miranda con el tren y lo primero que vea sea edificios derruidos, pintadas en fachadas e incluso hierbajos en solares, son motivos suficientes para hacer ver que la ciudad esta desatendida y con ello generar prejuicios negativos sobre la misma.

En el ámbito turístico sobre todo, que una persona reciba un feedback negativo sobre un lugar o que vea por encima aspectos negativos que afean a una zona en particular, son motivos suficientes para que se decida no visitar una ciudad.

La imagen que se transmite de cara al público en cualquier aspecto y ámbito es esencial para el desarrollo económico de cualquier zona. Es por ello que comerciantes, hosteleros y empresarios mirandeses, son conscientes de la importancia de cuidar la imagen de la ciudad y ofrecer sensaciones positivas en todos los aspectos.

Los primeros en pagar los platos rotos de la suciedad acumulada en las calles son los hosteleros. «Ya no es sólo que dé mala sensación para la gente de aquí sino también para los que vienen de fuera. La imagen es una mezcla de deterioro y abandono», explicaba Pepe Rey, presidente de la Asociación de Hosteleros. Añadía además a su queja que «los contenedores no están pensados para la hostelería o los grandes comercios porque las bolsas no entran y hay camareros que no tienen la suficiente fuerza para levantar esas bolsas tan pesadas».

Por otro lado, incide en la importancia de concienciar a la población en términos de limpieza, porque lo considera el mayor de los problemas.

«Por ejemplo, ahora en Burgos están teniendo problema con las ratas, a nosotros ya nos ha pasado y no queremos que vuelva a suceder porque es una imagen nefasta para la hostelería. Este tipo de problemas surgen por la suciedad y no es cosa de la empresa de limpieza sino del incivismo de la gente», concluía.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Sonia Araico, coincide en lo mismo, estamos asistiendo a una dejadez que está devaluando la zona. «Últimamente estamos viendo como se está degradando la ciudad y eso es preocupante». Añade también que «no se si es falta de medios o de interés pero ver a pie de calle pintadas, heces de animales, suciedad y contenedores desbordados está haciendo de Miranda una ciudad sucia y poco atractiva».

Si hay una cosa que es cierta es que son aquellos comerciantes que trabajan a pie de calle los primeros en experimentar las consecuencias de la suciedad, puesto que les afecta directamente en sus negocios. «Cada comercio nos preocupamos de limpiar nuestra parcela de calle para dar una mejor sensación», confesaba Araico.

Por otra parte hace un llamamiento al Consistorio reclamando que en fechas señaladas como las fiestas de Altamira, San Juan o Ebrovisión, se instalen más medios para prevenir suciedad. «Se deberían poner más papeleras e instalar baños portátiles porque al final quien paga las consecuencias somos los comercios que estamos a pie de calle», admitía.

En definitiva, todos estos factores relacionados con el incivismo de la gente, la dejadez de la ciudad en muchos aspectos sumado a todos los problemas que se está teniendo con la empresa encargada a la limpieza viaria, están haciendo de Miranda una ciudad sucia y poco atractiva que afecta al desarrollo económico de la ciudad.