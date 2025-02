Granada evoca ensoñación, talento, duende y mezcla de culturas; y Miranda, con una dimensión más reducida, también. Con treinta años de carretera y más de ... un millar de conciertos a las espaldas, Eskorzo aterriza hoy en nuestra ciudad por primera vez, concretamente en la Fábrica de Tornillos con motivo de la primera edición de UBUvisión, una iniciativa impulsada por La Universidad de Burgos y la Asociación de Rafael Izquierdo. Tras un primer turno ayer de The Rockin' Pneumonias y Viva Belgrado, hoy serán los mirandeses NoReM y Eskorzo los que pongan la guinda del pastel con el mejor rock and roll y alguna colaboración sorpresa.

–Su primera vez en la ciudad.

–Así es, es la primera vez que tocamos en Miranda y ya va siendo hora que nos han comentado que es una ciudad muy chula.

–Después de tantos años, les bailarán hasta los nombres de los sitios visitados.

–Cumplimos treinta años a finales de este año, nada más y nada menos.

–¿De dónde sale la gasolina para seguir al pie del cañón?

–Es un poco de todo; sobretodo del amor por la música y por lo que haces. Para mi, subirme a un escenario es terapia y es adicción, es la mejor droga que hay. Los nervios de antes de empezar el concierto, el desahogo que sientes al terminar cuando ha salido todo bien, el subidón. Yo me he subido a veces enfermo y he bajado como nuevo, curado(risas). Es terapéutico. Aunque lleves treinta años y parezca que te acostumbras, en mi caso no es así, afortunadamente. Si llega ese día, me aburriría y me bajaría de la burra.

–¿Qué clase de concierto pueden esperar los mirandeses?

–Que no esperen un concierto de puretas por muchos treinta años que llevamos encima (risas). Tenemos nuestros años a la espalda pero estamos en plena forma, vamos al gimnasio y hacemos ejercicios en las pruebas de sonido, que no me lo creo ni yo(risas). Es un concierto muy energético, somos de sudar la camiseta y de gastar suela. Nuestra música es muy bailable y para pasarlo bien, que haya intercambio energético con el público. Que traigan ropa cómoda, rodilleras y zapatillas de hacer deporte porque va a tocar moverse y se van a encontrar mucho gamberrerío, rock, punk y baile.

–¿Y a nivel repertorio?

–Solemos hacer un repaso a todo lo que hemos sacado, sobretodo centrado en los últimos tres discos, que han tenido muy buena repercusión, pero también tocamos canciones del primer disco. Afortunadamente, son tantos años de carrera que hemos podido ir alcanzando a público nuevo, que se ha ido sumando con nuevos trabajos. Tenemos gente que nos escucha de todas las edades. Haremos un repaso de nuestra historia, pero en cada concierto vamos cambiando pequeñas cosas según nos vaya apeteciendo en cada recital.

–¿Cuál es el secreto de la eterna juventud?

–Quitarse de las drogas, de beber alcohol y comer mejor (risas). Hay que cuidarse, ir al gimnasio y hacer ejercicio físico. Todo esto que te digo en modo broma también va en serio. Pero creo que lo más importante de todo es ser feliz, disfrutar de aquello que haces y de os compañeros que tienes. Tenemos una gran suerte de podernos dedicar a la música, de poder recorrer el mundo haciendo lo que te mola. Con todos los respetos, prefiero ser músico que alquitranar carreteras o recoger aceitunas. Nuestro trabajo es vocacional, es como si no trabajaras, y no nos podemos quejar.

–Ha cambiado mucho el panorama musical desde 1995...

–Nuestro primer disco es de 1998, pero ya llevábamos tiempo tocando juntos. Todo era de boca a oído, luego llegaron los CD, la piratería, la industria discográfica y todo aquello. La música ha ido mutando y los músicos, desgraciadamente, siempre hemos estado un poco denostados. A nivel musical, no quiero parecer el mítico viejo cascarrabias. Reconozco que, cuando vas cumpliendo años, puede pasar que reniegues de lo que no entiendes del todo, de lo que hace la gente joven. Nosotros tenemos la mentalidad abierta, hay muchas cosas nuevas que me gustan, pero hay otras que son una involución. Todo es mucho más marca blanca, no hay personalidad, nadie rompe del todo. Falta esa revolución a través de la música, ahora importa mucho ser guapo, una sexualización desproporcionada de la mujer, un machismo exacerbado. Me da cosa que la juventud consuma música de escaso nivel creativo, a artistas potentes que no llevan instrumentos y hacen casi playback. Huele a mercado.

–Y los focos se han vuelto a girar hacia Granada.

–El talento siempre ha estado, desde antes de Miguel Ríos. Como dice Eric Jiménez, es la única ciudad con nombre de bomba. Es un privilegio decir que soy músico granadino. Es una bomba creativa, un tejido cultural muy guapo y dónde los músicos se relacionan. Cruce de caminos, de culturas y mestizaje. Es una ciudad que evoca a la ensoñación.