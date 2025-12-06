Imágenes para descubrir la ciudad EL CORREO selecciona las mejores imágenes para el calendario 2026, que regalará tras completar la cartilla que se entrega los días 14 y 15

No es la primera vez que una foto suya llega a muchos hogares mirandeses a través del calendario de EL CORREO, pero a Francisco Javier Fuentes le sigue haciendo la misma ilusión. En esta ocasión ha conseguido el primer premio con una instantánea del 'Río Oroncillo a su paso por Valverde', una imagen tomada desde un rincón que le llamó la atención durante uno de sus paseos por los alrededores de Miranda para disfrutar de la naturaleza y al que volvió después, provisto de su cámara, pensando en que obtendría una buena imagen para presentar al concurso.Y acertó.

«Los alrededores son nuestra zona de caza fotográfica y siempre ando buscando rincones bonitos, que no estén tan vistos, que ofrezcan vistas diferentes de Miranda», explicó el autor de una imagen (hizo unas 40 de esa misma serie) que le ha valido un premio de 500 euros en metálico que se va a gastar en invitar a la familia a comer. «Los que somos un poco frikis de la fotografía estamos todo el día hablando de esto y ya que nos aguantan, por lo menos, que compartan el premio. Es nuestra pasión y siempre buscamos un hueco para salir a dar una vuelta». Aunque en la mayoría de las ocasiones, lo hace sin la cámara. Pesa mucho para salir a pasear con ella, así que es más fácil muchas veces geolocalizar un punto con el móvil para volver después con todo el equipo.

Imágenes ganadoras del concurso de fotografías para el calendario 2026.

Planteamiento en el que coincidía con Juan Tomás Sáez, que no necesitó tirar del GPS para llegar a la 'm'. Lugar que eligió para una toma nocturna, 'Torrente de luz', que le ha valido el segundo premio, dotado con 300 euros. «Pensé en mostrar algo simbólico de Miranda pero dándole otro toque completamente distinto y, para eso, lo que hice fue aprovechar las luces de los coches». Y aunque pudiera parecer fácil conseguir ese efecto, no lo fue. «La 'm' está iluminada por 4 o 5 focos muy potentes», por lo que tuvo que hacer pruebas desde varios puntos. «Ésta es una foto de larga exposición a 15 minutos para conseguir esas luces que van pasando».

El tercer premio, de 200 euros, fue para Rafael Fernández de Carranza, por 'Tiempo y memoria', una imagen en blanco y negro tomada entre el castillo y el Jardín Botánico, que juega con la idea de, a través de esa puerta, pasar por el túnel de tiempo, para elegir qué dirección tomar en ese cruce de caminos que se ve en la imagen. «Quería jugar con la idea de que el que la vea no sepa muy bien si es de hoy o de ayer».

Las suyas son tres de las doce imágenes que se podrán ver en el calendario de EL CORREO, que patrocina el Ayuntamiento de Miranda, la Diputación de Burgos, Maderas Susaeta y Cafés Gometero. Elegir entre las 153 fotografías presentadas no ha sido fácil;pero es que, como destacó la alcaldesa, Aitana Hernando, «el concurso nos permite ver lo bonita que está Miranda y que tenemos muchos lugares para lucir».

En esa misma línea, el diputado provincial, Jorge Castro, llamó la atención sobre «el éxito de participación y la calidad de las obras que ponen en valor la ciudad y el entorno». De hecho, para Arturo Susaeta el calendario, gracias a esas instantáneas, es «una gran obra para conservar».

