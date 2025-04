La ilustradora Lucía Rodríguez presenta en Miranda su primer trabajo

'Por fin duermo en mi camita' , ese es el título del libro infantil que ayer se presentó en Librería Estudio. Una presentación en la ... que se contó con la presencia de la ilustradora, la mirandesa Lucía Rodríguez que con este trabajo hace su primera incursión dentro del mundo de la ilustración.

Los pinceles, los lapiceros y las pinturas de colores, ceras y acuarelas estuvieron siempre en el mundo de Lucía, «desde muy pequeña», pintar y dibujar era su pasión pero llegado el momento de decidir hacia donde encaminar sus pasos profesionales se decantó por el diseño gráfico y web. Pese a ello no dejó de lado su ilusión por seguir con la ilustración. Le animaron «a que no me quedara con mis creaciones para mí, las subí a redes, sin ninguna pretensión y, para mi sorpresa, me llamaron de la editorial», y ahí arrancó el proyecto que ha culminado con el libro.

Tiene dos hijos pequeños y sin duda eso le ha permitido conocer y entender la mente infantil y atreverse con «el reto de hacer que para ellos, que al ser tan pequeños, no leen, encuentren atractiva la historia y que la entiendan viendo las ilustraciones».

Ahora todos los trabajos que hace Lucía los hace en digital, «que no deja de ser una herramienta que facilita mucho el trabajo», pero en su día a día para ella «el reto fue encontrar un equilibrio entre lo digital y lo analógico y conseguir que no se note mucho que es digital»; algo que consigue gracias a la utilización de diferentes técnicas.

Aun cuando ella se aprovecha de las nuevas herramientas tiene claro que para que los más pequeños puedan aficionarse también al dibujo «tienen que estar años y años creando con libertad, tienen que rasgar papeles, hacer collage y utilizar y mezclar pinturas de todo tipo».

'Por fin duermo en mi camita' es el primer libro infantil que ilustra Lucía Rodríguez, que ha tenido durante el proceso de edición del libro una muy buena relación con la escritora, Ainhoa Baucells. «No sabía a qué me iba a enfrentar y tanto la autora como la editora me dieron una gran libertad. Congeniamos muy bien y creo que eso me ha ayudado mucho».

La experiencia le ha encantado y aunque ilustrar sea un trabajo, lo hace con tanto gusto que «me resulta fácil, así que no afronto la tarea como un trabajo».

Conocer la literatura infantil le está aportando ideas que va atesorando y «ya veremos si plasmo alguna vez en un libro. Eso me parece aún complicado, pero sí me gustaría seguir ilustrando más libros para los niños». Ese es su reto.