«La ideología de la Junta pasa porque el que necesite sanidad que se la pague». Y ésa es un fórmula que los mirandeses no ... van a aceptar, tal y como defendía la alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando, que este mismo miércoles ha remitido una carta al consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, para reclamar formalmente que dote al Santiago Apóstol del personal requerido para que todas las ecografías puedan hacerse en el hospital comarcal, en lugar de derivar pacientes de la ciudad al Recoletas Burgos, un centro privado, para llevar a cabo una prueba sencilla.

«El problema debe resolverse desde lo público y debe hacerse a la mayor brevedad posible», destaca la alcaldesa en el escrito enviado a Valladolid. Éste y todos los demás; porque tiene claro que la derivación de pacientes de Miranda y del norte de la provincia a un hospital privado de la capital «es de mayor importancia de la que parece que se quiere dar». No se trata sólo de la externalización de 378 pruebas, sino de la privatización del sistema público sanitario.

Es un aspecto en el que Hernando incide de manera especial en su misiva para quien el hecho de que «una prueba tan sencilla no se pueda realizar en el hospital Santiago Apóstol da que pensar, más aún si se añaden otros problemas relacionados con este centro», en el que faltan profesionales en varias especialidades y carece de servicio de Dermatología desde hace años.

Tampoco pasa por alto la alcaldesa en la carta a Vázquez las molestias que para los pacientes supone tener que desplazarse hasta Burgos tanto por la distancia, como por el coste económico y de tiempo. «Las obligaciones diarias ya son muchas como para tener que recorrer 80 kilómetros de ida y 80 de vuelta para una simple ecografía».

Hernando deja claro que hay argumentos más que de sobra para que se revierta la situación y se garantice la realización de todas las ecografías en el hospital comarcal; por lo que ya le avanza al consejero de Sanidad que «espero con interés tus explicaciones».

Aunque también dejaba claro que no es muy optimista al respecto porque, en los últimos tiempos, si se hace un repaso a las reivindicaciones ciudadanas en materia sanitaria, estas no han tenido mucho eco en la administración regional. «Las peticiones de los mirandeses en su totalidad están cayendo en saco roto, porque ya son muchas las movilizaciones convocadas y numerosas las preocupaciones que transmite la ciudadanía al Ayuntamiento a este respecto».

Y tiene claro, además, que no es algo casual, sino buscado. Entiende que «si no se cubren las especialidades, no se dota de los recursos que se tiene que dotar, no se hace con la rapidez que se debe hacer y cuando se trata de buscar una solución provisional en vez de hacerlo con lo público se hace con una clínica privada» es porque se apuesta porque «el que necesite sanidad que se la pague. Es la consecuencia de décadas de recortes en esta materia en Castilla y León».

De «sangrante» calificó la portavoz de IU-Podemos, Cristina Ferreras, la situación sanitaria de la segunda ciudad más grande de la provincia y desde la que se atiende a buena parte de la población del norte. «Cada vez que hay un problema lo pagan los pacientes y la Junta no soluciona nada. El PP se tapa los ojos y los oídos y no hace ningún caso a la ciudadanía mirandesa».

Por otro lado, el equipo de Gobierno tiene pendiente decidir de manera conjunta si se suma a la movilización convocada para el 22 de mayo por el Observatorio de la Sanidad Pública.