La huelga de médicos paraliza el Miranda Oeste y apenas se nota en el Miranda Este

La huelga médica pillaba este viernes por sorpresa a los pacientes del Centro de Salud Miranda Oeste, donde el seguimiento de la convocatoria era masiva. ... De los doce facultativos con los que cuenta el centro sólo uno estaba en consulta y era para cumplir con los servicios mínimos. Del total de la plantilla, dos se encontraban librando y el resto se sumó a la movilización convocada para protestar contra el estatuto marco de la profesión que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad.

En Pediatría sí que estaban los dos especialistas, uno porque no se había adherido a la huelga y el otro, que sí lo había hecho, por servicios mínimos. De ahí que las familias con citas para bebés y niños no notaron la incidencia. Tampoco lo hicieron los que acudían a curas, porque en Enfermería trabajaban con normalidad.

Y del resto, la gran mayoría se enteraba al ir a consulta y encontrarse con un papel informativo en la puerta o porque, tras llevar unos cuantos minutos esperando y preguntar, se lo comunicaron. Ese fue el caso de Belén que iba a renovar la baja, porque se había lesionado días atrás en un brazo, y estuvo 20 minutos esperando, hasta que «ha venido una enfermera a decirnos que no había médicos, que a quién esperábamos». Así que, con las mismas, consiguió que le dieran cita telefónica para el lunes, porque además de la documentación quería hacer alguna consulta sobre medicaciones a tomar; pero «no hay mayor problema. Lo único, la molestia de venir, sin más».

Tampoco Aitor, otro paciente que según llegaba se volvía a marchar, se mostraba muy molesto. Acababa de salir de trabajar y no tenía prisa. «Venía a una revisión, con una cita programada hace un par de semanas y me he encontrado que no había médicos. Justo, cuando iba a llegar, escuchaba en la radio que había huelga, pero pensé que como no habían avisado habría consulta, pero no».

Vio el cartel, se dio la vuelta y volvió a bajar las escaleras, con la idea de volver a pedir de nuevo hora a través de la aplicación informática.

Lo mismo tuvo que hacer Pilar, que acudía con su padre a una visita para unos resultados y se enteró de la huelga al llegar.

Más suerte tuvo Altami que tenía justo cita con el médico que estaba de servicios mínimos y que la atendió sin ningún problema, incluso «antes de la hora, nada más llegar».

Nada que ver la situación con la del Miranda Este, donde de los 12 facultativos con que cuenta el centro –le falta el que atiende la comarca, la plaza está vacante– sólo uno se sumó a la huelga, por lo que el centro funcionó con relativa normalidad. Un hecho que responsables médicos vinculaban, en parte, a que ese ambulatorio cuenta con una plantilla en la que muchos profesionales no son fijos y los hay incluso que carecen de especialidad.

En el cómputo de la provincia, participaron en la movilización el 14,8% en Atención Primaria.

Atención especializada

En el Santiago Apóstol, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, el seguimiento de la huelga fue del 22,22%. De 36 efectivos, 8 se sumaron a la convocatoria. Fue el porcentaje más bajo en atención hospitalaria en la provincia, ya que en el de Burgos se elevó hasta el 56,26% y en Aranda, al 45,95%.

En el conjunto de Castilla y León, de los efectivos de Sacyl en turno de mañana hicieron huelga 2.533, el 31,99%, según la información sobre el seguimiento que manejaba la administración regional.