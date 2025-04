Los hoteles de Miranda confían en las reservas de última hora para llenar en Semana Santa

La lluvia, que apenas ha dado tregua en las últimas semanas, no es una buena aliada para el turismo y la demanda de alojamiento en ... Miranda, donde los hoteles aún confían en las reservas de última hora para elevar las cifras de ocupación en unos establecimientos que la mayoría de los huéspedes eligen por ubicación y precio: es fácil desplazarse a un buen número de poblaciones con atractivo turístico y el coste está por debajo de los de capitales próximas o, incluso, de Haro.

Lectura que hacen en el Ciudad de Miranda, donde su directora, Izaskun Argote, reconoce que el nivel de ocupación es bueno, sobre todo por lo que se ha movido en los últimos días, ya que cada vez más, la gente está pendiente del tiempo que va a hacer antes de decidirse. «La Semana Santa suele ser mucho de reservas de última hora. Por lo que, aunque aún no estamos completos, las expectativas son buenas», destacaba.

También lo son en el Tudanca, donde están llenos para las noches de viernes y sábado pero no para el resto de las jornadas festivas como jueves y lunes, día marcado en rojo en el calendario de algunas comunidades. Por contra, la ocupación del arranque de semana, los días laborables, ha sido menor de la habitual. Faltan muchos de los trabajadores que suelen acoger a diario por sus empleos en la ciudad y que permiten mantener ocupadas entre semana entre el 70% y el 80% de las habitaciones en muchos momentos del año.

Lunes, martes y miércoles están siendo más flojos de lo habitual. Es algo que ya se esperaban porque la situación se repite cada vez que hay festivos a mitad de semana, como volverá a pasar el día de Castilla y León. En esos momentos, al final «ni trabajadores ni turistas», apuntaba Beatriz Cardero, directora del complejo.

Ampliar El verano es la mejor época del año para la instalación de cuatro estrellas. Avelino Gómez

La valoración es similar en el Abades Vía Norte, donde la ocupación de esta semana está en torno al 60%; un porcentaje que se eleva al 85% si se pone el foco en los cuatro días festivos. Que crezca o no hasta rozar el lleno va a depender, fundamentalmente, en opinión de su directora, Beatriz Morón, del tiempo; donde, en Miranda, la previsión garantiza lluvias, al igual que en otros puntos del entorno en los que tienen puesto su interés muchos de los que visitan la ciudad.

Tampoco olvidan que el ser ésta una ciudad de paso lleva a que haya mucho cliente de última hora que puede completar los huecos libres.

San Juan y Ebrovisión

De hecho, salvo en fechas muy puntuales del año, no es complicado poder hacer una reserva a última hora en algún establecimiento hotelero de la ciudad, que tienen en la Semana Santa el arranque de la temporada fuerte. Sí hay que mirar mucho el calendario si se busca alojamiento en Miranda para eventos como San Juan del Monte o Ebrovisión, pero también para esos sigue habiendo plazas disponibles. Aunque no en todos los casos.

El Tudanca tiene llenas sus instalaciones tanto para las fiestas sanjuaneros como para el festival que organiza la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo para el primer fin de semana de septiembre; al igual que la primera semana de julio por la celebración en Burgos del Dance World Cup, un certamen de baile que se va a desarrollar del día 2 al 9 de ese mes en la capital provincial, donde ya no quedan huecos libres, y que ha llevado a que algunos opten por quedarse a casi 80 kilómetros del lugar en el que se desarrolla.

Todavía es posible hacer reservas para San Juan y Ebrovisión en el Ciudad de Miranda, que aunque sí que ha notado un incremento de demanda para esas fechas, dispone de habitaciones; y en el Abades Vía Norte, que para las fiestas de junio tiene ocupadas el 90% de las plazas y para el festival de música, el 75%. Aunque en este caso, la previsión de los asistentes es mayor que la de los sanjuaneros, y las habitaciones se reservan con más antelación.

Turistas y personas de paso no son tan previsores para el resto del año. De hecho, en el Ciudad de Miranda están convencidos de que, como todos los años, la ocupación será muy elevada en la época estival, aunque las cifras de reservas ahora mismo no permitan ser tan optimistas. La experiencia les lleva a no preocuparse ahora por esos números. «El verano es una época buenísima para nosotros. Son de los mejores meses del año. Sobre todo por la gente de paso», explicaba Argote.

Y es que un hotel de cuatro estrellas no suele figurar entre los elegidos por grandes grupos y excursiones. De habitual, es personal de empresas el que hace que el negocio funcione entre semana. Lo que, de momento, tampoco están notando es que el reconocimiento público a la gastronomía de restaurantes de la ciudad esté teniendo impacto en las reservas de alojamiento.

Para Tudanca los viajes organizados en autobús que llegan del sur y del levante sí son esenciales. Gracias a la ubicación de la ciudad, un elemento clave, utilizan sus instalaciones como base para pasar unos días en los que recorren parte de la provincia, País Vasco y La Rioja. «No hacen grandes distancias y evitan mover la maleta», señalaba Cardero.