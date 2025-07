La hostelería de Miranda 'peleará' por poder trabajar 7 noches al año sin límite horario

Cristina Ortiz Sábado, 12 de julio 2025, 00:25 Comenta Compartir

¿Por qué abrir sólo hora y media más en fiestas cuando la norma permite no cerrar en toda la noche? La Asociación de Hosteleros ... Altamira no comparte la postura del Ayuntamiento de no acogerse a la posibilidad de eliminar los límites horarios de cierre durante 7 días más al año (añadidos a Nochebuena, Nochevieja y Reyes que se acaba de abrir ahora por parte de la Junta de Castilla y León con la orden publicada esta semana para regular el horario de espectáculos y actividades recreativas tanto en espacios abiertos como en locales de la región.

«Es un recurso que deberíamos aprovechar porque lo permite la ley», defendía el presidente del colectivo, Pepe Rey, por lo que «nos tocará pelear por lo nuestro» y eso incluye llegar a un consenso con el Ayuntamiento para elegir los siete días al año que se va a poder abrir toda la noche «por el bien de la hostelería para los días que son necesarios». Al contrario de lo que planteaba el Consistorio, para el colectivo sumar hora y media más a su licencia habitual de apertura no es suficiente en momentos puntuales como San Juan del Monte y Virgen de Altamira. «De hecho, en esas fechas hemos solicitado más horario y no se nos ha concedido. Se pueden pedir hasta dos horas y aquí nunca se ha hecho». Y así se lo quieren recordar a los responsables municipales a los que solicitarán mantener una reunión para abordar la situación y ver como pueden dar cabida a la aplicación de la nueva norma en la ciudad. Acuerdo interno Lo harán después de que los afectados consensúen una postura común en el marco de la asociación. Y es que aunque hace ya un par de años que por parte de la Junta, se les trasladó la intención de introducir esa opción en la nueva norma, no sabían cuándo iba a salir publicada. Les ha pillado por sorpresa en mitad de verano y con poco tiempo de maniobra para tratar de alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento para que las fiestas patronales de la ciudad, para las que faltan justo dos meses, sea la primera cita en la que se aplique la opción. Son conscientes de que llegan muy justos, máxime teniendo en cuenta que estamos a las puertas de agosto, mes en el que se reduce mucho la actividad, pero lo van a intentar. «Vamos a pedir una reunión para buscar soluciones y pelearemos por poder utilizar esos días de horario libre». Aunque no hay nada decidido, Rey si que considera importante que se aplique esa medida en las noches de sábado a domingo y de domingo a lunes en San Juan del Monte y otros dos días en Virgen de Altamira, este año, teniendo en cuenta el calendario, para las noches de viernes a sábado y de sábado a domingo. También para la Quedada cree que puede resultar interesante. «Habría que ver las necesidades y alcanzar un consenso entre todos los implicados, sobre todo, con el ocio nocturno», zanjó.

