El hospital de Miranda instalará un sistema de climatización

El Santiago Apóstol va a instalar un sistema de climatización en el hospital, pero lo hará tras el verano. El proyecto aún no ha salido ... a licitación, por lo que la ejecución de los trabajos se llevará a cabo tras el periodo estival, según confirmaron desde la dirección del centro sanitario a los representantes sindicales en el marco del comité de seguridad y salud celebrado hace unas semanas.

El calor de algunas habitaciones, sobre todo de las que tienen orientación sur (se llegaron a registrar 28º), motivó el pasado año numerosas quejas de pacientes y que alguno llegara incluso a solicitar el alta; porque, pese a que el complejo cuenta con un sistema de aire acondicionado montado, no dispone de las máquinas refrigeradoras, equipos conectados a esa red, que se encarguen de adecuar la temperatura a lo indicado en un termostato.

Y, al parecer, según les trasladaron a los sindicatos en ese momento, faltaban no sólo por cuestión de presupuesto, también porque no había un espacio adecuado para colocar ese tipo de equipamiento. Las cubiertas en las que debían ir no estaban preparadas para esa instalación. Pero, al parecer, ahora los técnicos que han revisado el inmueble han dado con una solución que sí permitiría montar las máquinas, por lo que se ha decidido licitar la obra.

Su instalación también mejoraría notablemente las condiciones de trabajo del personal de lavandería, un espacio en el que, tal y como denunciaron los representantes sindicales el pasado verano ante la Inspección de Trabajo, se llegaron a superar los 38 grados. De hecho, es una situación que, recordaban, llevaban ya advirtiendo cinco años y nadie les había hecho caso. Tampoco habían surtido efecto las quejas de la plantilla sobre la zona de hospitalización.

Ahora, la dirección del centro ha decidido poner solución al problema y prepara la licitación de la obra. Lo que ya se está haciendo es la rehabilitación de las fachadas del hospital. Ya son 'blancos' casi dos de los bloques que componen el complejo original, el inaugurado en 1987.

Pero además de ganar en estética con el pintado, la actuación también busca mejorar la seguridad del edificio, previniendo desprendimientos y accidentes, y garantizará el cumplimiento de las normativas vigentes de eficiencia energética y seguridad.

Además, aumentará el confort térmico y acústico para pacientes y personal, reduciendo costos operativos por menor consumo energético, según se detallaba en la justificación de unas tareas en las que se van a invertir 217.595 euros (IVA incluido).

Por otro lado, el hospital acaba de sacar a licitación por 1.171.890 euros la realización de pruebas analíticas externas por un plazo de 49 meses, que comenzará a contar el 1 de enero de 2026. El listado recoge hasta 423 tipos de análisis distintos.

Una contratación que se justifica desde la dirección del centro apuntando que «hay determinadas pruebas, que por la especialización, por la cantidad, por los métodos utilizados..., no es posible, o no resulta rentable realizarlas por dicho servicio, por no tener medios personales o materiales necesarios para su realización, lo que determina la necesidad de recurrir a laboratorios externos para realizar esas pruebas, que si bien son necesarias no es posible realizarlas».