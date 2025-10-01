El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
El centro no ha logrado cubrir ninguna de las tres plazas de Cardiología que se ofertaban. Avelino Gómez

El hospital de Miranda incorpora 2 de los 10 médicos de la repesca de plan de fidelización

Sanidad ha contratado a un Traumatólogo y un Oncólogo

Cristina Ortiz

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:22

El Santiago Apóstol contará con un especialista más en Cirugía Ortopédica y Traumatología y otro en Oncología Médica, después de que Sanidad les haya 'captado' gracias a la fase de repesca del plan de fidelización para residentes. Son las dos únicas plazas que Sacyl ha logrado cubrir en el hospital comarcal de las diez que ofertaba en este proceso. Eran las que habían quedado vacantes en el anterior, que finalizó en julio y gracias al que se logró garantizar la incorporación de siete profesionales.

El Traumatólogo llega a una especialidad que al acabar el semestre contaba con 1.539 personas en lista de espera para una primera cita y a 226 para ser operadas.

Pero no se ha conseguido cubrir tampoco en esta ocasión ninguna de las 3 de Cardiología con el objetivo de reducir el número de los 171 pacientes que al finalizar junio esperaban una primera consulta con ese ámbito.

Vacantes se han quedado también las plazas para profesionales recién titulados en de Farmacia, Obstetricia y Ginecología, Urología, y dos en Radiodiagnóstico.

En esta segunda fase de fidelización la Gerencia Regional de Salud ha adjudicado doce contratos más a los residentes que han acabado su formación sanitaria. En total, gracias al programa se han incorporado 235 profesionales en la región.

