El hospital de Miranda incorpora un equipo de cirugía robótica

El Santiago Apóstol incorporará un equipo de cirugía robótica a los quirófanos. Este anuncio lo ha realizado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco ... este lunes durante la jornada «Castilla y León a la vanguardia de la innovación en cirugía robótica», celebrada en Palencia.

El objetivo es incorporar equipamiento de última generación en todo el territorio y que esté al alcance de todos los ciudadanos. Entre las múltiples ventajas de este tipo de infraestructuras se encuentran que permite intervenciones más precisas, seguras y menos invasivas, lo que facilita una recuperación más rápida y mejora los resultados clínicos.

Actualmente la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha 11 robots quirúrgicos en todas las áreas de salud de centros de la Comunidad gracias a una inversión de 12 millones de euros.

En la Comunidad, 327 profesionales cuentan con la acreditación necesaria para utilizar esta tecnología, y las intervenciones con cirugía robótica se han multiplicado por siete en los últimos años. Sólo en 2025 se superarán las 2.000 operaciones realizadas con esta técnica, y más de 5.000 pacientes han sido intervenidos con éxito desde su implantación.

La implantación de la cirugía robótica en todo el territorio es fruto de la apuesta del Ejecutivo autonómico por «impulsar un modelo de asistencia sanitaria más innovador, preciso y seguro para todos los ciudadanos». En este sentido, Fernández Mañueco ha recordado que Castilla y León dispone de «más del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional, un indicador que refleja el salto cualitativo que la Comunidad ha experimentado en los últimos años».

Durante esta legislatura, la Junta de Castilla y León, según han destacado desde el ejecutivo regional, ha destinado 181 millones de euros a la incorporación de casi un centenar de nuevos equipos de alta tecnología sanitaria, reforzando la capacidad diagnóstica y terapéutica del sistema de salud autonómico.

Entre otros ejemplos, destaca la incorporación de tecnología HIFU para tratar el temblor esencial y el Parkinson; el desarrollo de la Medicina Personalizada de Precisión; los tratamientos oncológicos más avanzados; los exoesqueletos pediátricos, o el uso del big data y la inteligencia artificial en los procesos de atención sanitaria.