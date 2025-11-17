El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El hospital comarcal carece hasta la fecha de ese tipo de equipamiento técnico. Avelino Gómez

El hospital de Miranda incorpora un equipo de cirugía robótica

El objetivo, destacaba Fernández Mañueco, es «incorporar equipamiento de última generación en todo el territorio«

Cristina Ortiz

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:38

El Santiago Apóstol incorporará un equipo de cirugía robótica a los quirófanos. Este anuncio lo ha realizado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco ... este lunes durante la jornada «Castilla y León a la vanguardia de la innovación en cirugía robótica», celebrada en Palencia.

