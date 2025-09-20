Homenajes y exposiciones en la nueva temporada de 'Cine con otros ojos' en Miranda

El 'Cine con otros ojos' está ya a la vuelta de la esquina puesto que será el próximo día 2 de octubre cuando se pondrá ... en marcha la que va a convertirse en la vigesimoquinta temporada. Una propuesta cultural que para esta ocasión va a presentar algunas novedades.

Algunas se ven incluso en el propio folleto en el que se anuncian los títulos de las películas que van a proyectarse durante la temporada. Desde hace ya algunos años a esta parte eran los propios integrantes de la asociación Otrosojos los que se transformaban y escenificaban, a su manera, un fotograma de alguna de las películas que se verán en la Casa de Cultura durante la temporada. En esta ocasión desde el grupo han querido homenajear a David Lynch, «uno de los más influyentes, turbadores y creativos directores», así que es él quien protagoniza la portada del programa anunciador de la nueva temporada. El homenaje al autor estadounidense, fallecido en enero de este año, irá más allá y en la programación de la temporada se va a incluir su película 'Terciopelo azul', que se proyectará dentro de la sección reencuentros del día 26 de marzo.

Para esta nueva edición de la actividad, de la que ya ha disfrutado total de 67.132 espectadores han reunido dieciocho títulos «de temáticas variadas y procedencias en ocasiones muy poco frecuentes como Bután, Tailandia o Georgia», con la idea de «acercar al público mirandés películas de un enorme interés, ajenas a menudo, sin embargo, a las salas más comerciales».

Nancy viste de cine

En esta temporada en la que se cumple un aniversario 'redondo', Otrosojos va a apostar por una exposición muy particular que, sin duda llamará la atención de mayores y pequeños pues no en vano entre los días 6 y 27 de noviembre se podrá visitar en la Casa de Cultura «una muestra tan singular como directamente relacionada con la historia del séptimo arte, a través del vestuario de algunas de sus grandes estrellas, minuciosamente reproducido por Olatz Zuazo en una colección de las populares muñecas Nancy» Treinta y tres modelos en miniatura de vestidos vistos en películas como 'Lo que el viento se llevó', Titanic', 'Desayuno con diamantes', 'Cleopatra', 'La tentación vive arriba', 'Gilda' o 'Pretty woman' y espectacularmente lucidos por sus actrices protagonistas.

El cine menos comercial volverá a hacerse presente a partir de octubre gracias a Otrosojos. Las sesiones se mantendrán a la misma hora, la primera a las 17.30 y la segunda a las 20.30. Lo que cambiará esta temporada serán los precios. Después de muchos años sin cambios, habrá que abonar 4 euros por sesión.