El suceso ha tenido lugar en un cruce céntrico. Avelino Gómez

Herido un varón de 73 años por atropello en Miranda

La colisión ha tenido lugar a las 12.40 horas en la confluencia de Condado de Treviño con calle del Cid

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:18

Un nuevo atropello ha tenido lugar en la ciudad, concretamente en el cruce de las calles Condado de Treviño con Cid. La colisión se ha desarrollado pasadas las 12.40 horas y un varón de unos 73 años ha resultado herido por el arrollamiento de un vehículo que se ha saltado el ceda en la confluencia.

El servicio de Emergencias 112 ha recibido el aviso y ha dado parte a la Policía Local de Miranda, al Cuerpo Nacional de Policía y también a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que ha enviado una UVI móvil para atender al herido. Según indican desde el servicio de atención, el varón atropellado se mantenía consciente cuando ha llegado la dotación sanitaria.

Asimismo, de acuerdo al testimonio de varias personas presentes en el momento del atropello, el choque, por suerte, no parece haber ocasionado lesiones de mucha gravedad. «Ha venido la ambulancia porque le dolía la espalda y el hombro, pero no parece que haya sido gran cosa, menos mal», señalaban varios testigos. Aún así, ha sido trasladado al Hospital Comarcal Santiago Apóstol.

