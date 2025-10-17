Herido en una pelea entre dos grupos en Miranda

Poco después de las ocho de la tarde de este viernes el ruido de sirenas de los vehículos tanto de la Policía Local como Nacional, ... alertaron sobre un incidente que se estaba produciendo en ese momento en la calle Ramón y Cajal a la altura del número 3 de esa vía.

El motivo por el que acudieron los agentes y también una ambulancia fue que había una pelea entre dos grupos numerosos; incidente que acabó saldándose con un herido leve que fue trasladado al hospital Santiago Apóstol en la ambulancia que se había acercado hasta el lugar de los hechos.

La llegada de la policía y el alboroto producido por la propia pelea provocó la expectación de un buen número de personas que se arremolinaron en la zona mientras los agentes trataban de calmar a quienes se habían involucrado en la pelea. Poco después de las ocho y media la zona quedó despejada.