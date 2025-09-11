El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado contra Lula
El suceso tuvo lugar en el Eroski de calle Arenal. A. G.

Herida una trabajadora de un supermercado al intentar detener a un ladrón

La empleada tropezó y se golpeó en la cabeza con una estantería

Cristina Ortiz

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:27

Una trabajadora de un supermercado ha resultado herida al intentar evitar un robo en el local. Los hechos ocurrieron en la tarde del jueves, cuando ... ingresó al establecimiento un sujeto que ya es conocido por el personal por haber protagonizado robos con anterioridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  2. 2 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  4. 4

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  5. 5

    El alcalde del pueblo con mayor tasa de suicidios de España: «Muchas familias tienen este problema»
  6. 6

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  7. 7

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»
  8. 8

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  9. 9

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  10. 10 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Herida una trabajadora de un supermercado al intentar detener a un ladrón

Herida una trabajadora de un supermercado al intentar detener a un ladrón