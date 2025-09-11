Herida una trabajadora de un supermercado al intentar detener a un ladrón

Una trabajadora de un supermercado ha resultado herida al intentar evitar un robo en el local. Los hechos ocurrieron en la tarde del jueves, cuando ... ingresó al establecimiento un sujeto que ya es conocido por el personal por haber protagonizado robos con anterioridad.

Mientras caminaba por los pasillos, el individuo se fue guardando diferentes productos en la ropa, momento en el que fue descubierto por una de las empleadas. Al intentar evitar que saliera corriendo, la trabajadora tropezó y se golpeó con una de las estanterías. La mala suerte hizo que se provocara una fuerte herida en la cabeza, motivo por el que precisó asistencia médica.

El asaltante aprovechó la confusión y que el resto de compañeras auxilió a la herida para escapar a la carrera con los productos que había escondido en su ropa.

Hasta el lugar, el supermercado de la marca Eroski ubicado en la calle Arenal, se desplazó una patrulla de Policía Local y una ambulancia. La empleada, de 57 años de edad, tuvo que ser trasladada al hospital y a última hora de la tarde se barajaba la posibilidad de llevarla al Hospital Universitario de Burgos para evaluar mejor la gravedad de alguna de las lesiones producidas en la cara.

La noticia causó mucho revuelo inicial, ya que en los canales oficiales del 112 se hablaba en un principio de un incidente con arma blanca, en el que supuestamente el ladrón había agredido con un objeto punzante a la trabajadora. Sin embargo, rápidamente esa versión fue desmentida.

El ladrón en ningún momento atacó a la mujer, sino que el accidente se produjo cuando ella, al percatarse de que estaba robando, quiso darle el alto. Un tropiezo provocó que cayera y se golpeara en el rostro con uno de los módulos de la estantería en la que se almacenan los productos en el pasillo, lo que le provocó los cortes en la cara.

Según testigos presenciales, el sujeto está identificado y facilitaron los datos a los agentes policiales que llegaron al supermercado una vez transcurridos los hechos.