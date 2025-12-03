La hamburguesa del Acero, medalla de oro de la Semana del Pincho de Miranda

Acero Gastrobar está en racha. El trabajo diario y la apuesta por innovar y sorprender a los clientes mirandeses está dando sus frutos también en ... forma de premios. Tras quedar subcampeones regionales la pasada semana en el certamen The Golden Iberica Burguer 2025, ayer su propuesta culinaria en pequeño formato conquistó el paladar del jurado de la Semana del Pincho, que otorgó el oro a su propuesta, tras un showcooking en los fogones de la Escuela de Hostelería del ITM.

Una pequeña hamburguesa que, entre pan brioche, encerraba un guiso de rabo de toro desmigado, con toques de trufa y mayonesa kimchie. «Es un pincho que se come de tres bocados, caliente, elaborado y para todos los públicos», valoraba tras conocerse el resultado del certamen una de las responsables del establecimiento, Laura Domínguez, sorprendida con haber ganado gracias a una propuesta por la que apostaron tratando de ofertar una opción diferente a lo habitual en carta y que se podrá volver a catar este fin de semana.

Algo que agradecerán muchos clientes que hace dos semanas no llegaron a tiempo. Y es que el sábado 22 a mediodía se quedaron sin guiso, con lo que ni por la tarde ni al día siguiente lo pudieron servir. «Dejamos a mucha gente sin poderlo probar, porque la carne lleva una producción de un par de días», explicó. Se quedaron cortos en las previsiones. No contaban con que el boca a boca fuera a llevar a tanta gente a buscar su propuesta.

Ha gustado al consumidor y al jurado. Pero, aunque recibir premios siempre agrada, Domínguez reconocía que «no ha sido una competición muy dura». Y no porque ellos no hayan echado el resto, si no por el bajo número de participantes sobre el que llamó la atención. «Miranda tiene muchos establecimientos y se ha quedado una Semana del Pincho un poco pobre. Esto es una iniciativa buena para la ciudad y estaría muy bien volver a tener un evento con un folleto de 90 páginas».

La medalla de plata del certamen fue para Continental Gastrobar, muy satisfecho también con la acogida de los clientes a su receta. Ha funcionado y eso es lo importante. «Nos gusta participar en todas las actividades, competir... le da vida al negocio. A la gente le gusta salir, disfrutar, ir de pinchos», valoró Alejandro Díaz, responsable del local de Francisco Cantera, consciente de que muchos clientes lo pedían según llegaban a la barra.

También ha sido un éxito la propuesta de morcilla, con manzana caramelizada, pimiento y cantarelus de La Corrala, que recibió el premio al Pincho Kilómetro 0. «Ha gustado mucho la mezcla de sabores», reconoció el titular del establecimiento de Ramón y Cajal, Pepe Rey.

De hecho, ha sido tal el éxito que van a trasladar la receta al formato pizza y la van a incluir en la carta. «Lo hemos probado y hemos visto que son ingredientes que quedan muy bien, muy redondos».

Además, como presidente de la Asociación de Hosteleros Altamira, se mostró también muy satisfecho con la acogida por parte de los mirandeses hacia esta iniciativa recuperada tras unos años de parón. «Hemos conseguido que en días de mal tiempo y lluvia la gente estuviera en nuestros locales, hemos atraído a otras personas distintas a los clientes habituales».

Al igual que en Zaruma, que se llevaron el premio del público en su primera participación y tras apenas tres meses de actividad en el local de la calle La Charca. Abrieron a principios de septiembre y cuando se les presentó la oportunidad de participar, no lo dudaron. Su propuesta de un crujiente con setas, huevo y pimiento, entre otros ingredientes, encajó entre su clientela y el boca a boca hizo el resto. Tanto que han superado las 300 unidades vendidas en cinco días.

«Ha tenido mucha aceptación. La gente decía que estaba muy bueno y que le gustaba mucho; aunque no nos esperábamos el premios», reconoció María Osinaga, una de sus responsables; que valoraba la oportunidad de darse a conocer como restaurante gracias a la cita. «Ha sido una manera de publicitarnos y que vengan a vernos».