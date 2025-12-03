El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los premiados posan con sus 'trofeos' y los premios del certamen. Avelino Gómez

La hamburguesa del Acero, medalla de oro de la Semana del Pincho de Miranda

La receta de rabo de toro desmigado con toques de trufa y mayonesa kimchie, conquista al jurado del certamen

Cristina Ortiz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:56

Acero Gastrobar está en racha. El trabajo diario y la apuesta por innovar y sorprender a los clientes mirandeses está dando sus frutos también en ... forma de premios. Tras quedar subcampeones regionales la pasada semana en el certamen The Golden Iberica Burguer 2025, ayer su propuesta culinaria en pequeño formato conquistó el paladar del jurado de la Semana del Pincho, que otorgó el oro a su propuesta, tras un showcooking en los fogones de la Escuela de Hostelería del ITM.

