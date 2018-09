Hacienda El Ternero, una joya por descubrir Los vinos reposan en barricas de roble francés. / Avelino Gómez «Tradición e innovación» van de la mano en la elaboración de sus caldos lo que se traduce en muy buenas calificaciones SILVIA DE DIEGO Domingo, 23 septiembre 2018, 00:30

Hace ya más de una década que mis pies pisaron por vez primera la Hacienda El Ternero , una bodega enclavada en un paraje único, en una de las zonas más altas de Rioja, junto a Sajazarra. Ya por aquel entones, se quedó grabado en mi memoria que eran el único vino elaborado en Castilla y León con denominación Rioja.

Una década son muchos años y la evolución se hace notar a cada paso, pero hay algo que sigue intacto, el cariño con el que elaboran sus preciados caldos.

La inversión acometida en sus instalaciones es más que significativa y es que allá por el año 2011 dieron un paso de gigante con la profesionalización de sus vinos.

Las previsiones de cosecha para el presente ejercicio son similares a otros años, aproximadamente unos 3.500 kilos por hectárea en tinto y en blanco unos 7.500.

La cosecha será tardía y arrancará en octubre cerca del puente del Pilar, una fecha especial en el calendario cuando las uvas comiencen a obrar la magia desde las manos de los jornaleros con todo el trasiego de la recogida.

La enóloga, Itziar López reconoce que este año el ciclo ha resultado complicado por las heladas ocasionadas lo que ha provocado un trabajo duro. «Ala hora de formar otra vez la viña, hemos realizado un trabajo manual muy laborioso de muchos meses. El ciclo comenzó un poco más tarde y las plantas brotaron perfectamente, pero a principios de junio la tormenta de granizo provocó una merma de la cosecha», recuerda.

No obstante, no ha habido que lamentar importantes pérdidas. «Estaba en tamaño guisante la uva de los racimos, cicatrizó la herida de golpe de la piedra y no ha habido ningún tipo de problema porque al no existir azúcar no se produjo ningún tipo de podredumbre», recalca.

En cuanto al tipo de uva, los suelos pocos profundos, con un importante porcentaje de caliza, diferentes altitudes y orientaciones y rodeados de bosques, dan cabida a tres hectáreas de viura con el que elaboran un blanco fermentado en barrica y el resto, 57 de tempranillo tinto aunque también tienen algo de mazuelo. En 2015 y en 2016 se plantaron otros viñedos que aún son jóvenes y que por lo tanto no han entrado en producción.

Ante la pregunta clave de qué es lo que diferencia a los vinos de El Ternero, Itziar lo tiene claro. «La altitud de los Montes Obarenes, el perfil del suelo o la cercanía de la roca madre son solo algunos de los elementos que confluyen a la hora de obtener unos vinos muy estructuras con mucho color y longevidad», matiza.

Torno Hacienda el Ternero, cien por cien tempranillo es uno de los caldos que elaboran en la bodega y, junto a él, codo con codo, otros dos más especiales, Hacienda El Ternero Selección y El Reserva sin olvidar tampoco su blanco fermentado en barrica. «Disponemos también de un vino más especial que solo hacemos cuando se prevé muy buena cosecha y es Picea 650, nombre por los pinsapos que hay aquí», subraya.

Por lo que respecta a su posible incursión en el mercado ecológico, Julia Sánchez, directora de Ventas, pone de manifiesto la futura puesta en marcha de terrenos destinados a este sector a pesar de ser una bodega relativamente joven con mucha historia a sus espaldas. «Es algo que estamos estudiando porque los mercados del norte de Europa, donde tenemos distribución, van incrementando las solicitudes. No obstante, los viñedos sí se tratan de la manera más natural ya que tanto el director Técnico como la enóloga son los que deciden si se hace un tratamiento o no. Todo resulta más económico y también mucho más natural», apostilla.

De hecho, la opción que barajan consiste en destinar alguna de las nuevas parcelas ya que cumplen con los requisitos exigidos.

Calidad

La calidad de los vinos de las Bogegas el Ternero está avalada por publicaciones de prestigio dentro del sector como es el caso de la Guía Parker, algo que resulta muy positivo sobre todo para afianzarse en algunos mercados extranjeros como Estados Unidos, Latinoamérica o Asia. «Estas críticas tan positivas nos han permitido realizar operaciones concretas en campañas navideñas o como regalo de empresas a sus clientes», reconoce Sánchez.

Respecto al mercado nacional también han obtenido muy buenas calificaciones en la Guía Peñín, donde depende de la añada, oscilan entre los 90 y los 92 puntos. «Procuramos que todas las referencias tengan su medalla, pero lógicamente tenemos nuestros buques insignia, los vinos más especiales donde se consiguen mayores premios. Nuestro paladar más internacional es nuestro crianza Torno Hacienda el Ternero muy presente en el Rioja Wine España en Moscú» .