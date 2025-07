«Me gusta mucho la Parte Vieja de Miranda y me encantaría actuar en el Teatro Apolo»

Ataviado con una gorra para protegerse del sol, nada que ver con las habituales estrategias para esquivar miradas y reconocimientos faciales propias de personas popularmente ... conocidas o famosas para los ciudadanos de a pie, el intérprete y director vasco camina por la ciudad como un mirandilla más. El ganador de un Goya por 'Handia' y que hace escasos meses fue parte importante de la serie 'Those About To Die' junto al oscarizado Anthony Hopkins, ya conoce muchos de los secretos de la ciudad del Ebro. Es un habitual y, cada tanto, cuando sus numerosos proyectos lo permiten, el exitoso actor de Durango vuelve con su pareja a Miranda para disfrutar de amistades y seres queridos.

–Por si todavía hay algún despistado que no le conozca, volvamos al principio, ¿cómo comenzó el amor de Eneko Sagardoy por la interpretación?

–Empecé en teatro en la escuela a los 13 años, sin ninguna intención de dedicarme a ello. En nuestra ikastola era una asignatura obligatoria y así comenzó todo. Luego seguí dedicándome al teatro de manera amateur, formándome en mil talleres. También recuerdo con mucho cariño mis años en la universidad...durante aquellos años me enamoré realmente del cine.

–¿Cuáles son sus primeros recuerdos sobre las tablas?¿Qué retiene a día de hoy en su desempeño profesional?

–La ilusión y las ganas que tenía. Guardo mucho de eso aún hoy, pero la despreocupación y la sensación de que todo estuviera por llegar era maravilloso. Recuerdo sentir que tenía muchísimas cosas que aprender y me puse a ello de manera obsesiva.

–Son ya varios ejercicios de carrera profesional, aún tiene 31 años pero ya cuenta con una más que notable trayectoria tanto en títulos como en reconocimiento, ¿qué diría que es lo mejor y peor de su profesión?

–Lo mejor es ir cambiando de trabajo, cada equipo nuevo de personas apasionadas, viajar... He conocido a personas increíbles, muy creativas. Y en los mejores casos, sientes que estás contando una historia que puede mejorar en su medida la vida de alguien. Lo peor son la inestabilidad laboral, la incertidumbre y las expectativas.

–¿Y lo más complicado a la hora de zambullirse y actuar?

–Estar sin pensar y arriesgarse.

–Memorizar guiones tampoco ha de ser una tarea fácil, menos aún en idiomas no natales, ¿qué texto recuerda como un obstáculo grande?

–Memorizar es lo más tedioso sin duda, pero nunca me ha costado demasiado. Además, mientras estudio pruebo distintas ideas, intenciones, voces. Me lo paso bien trabajando solo antes de empezar a compartir el proceso creativo. Sufrí estudiando un guión teatral llamado 'La clausura del amor de Pascal Rambert'. Eran 50 minutos de monólogo escritos sin puntos ni comas.

–Es evidente que 'Handia' supuso un antes y un después. Llegó el Goya por su papel del gigante Miguel Joaquín Eleizegi pero, ¿se puede intuir cuando una obra va a acabar teniendo éxito de crítica y entre el público?

–Cuando te llega un muy buen guión, lo sueles saber. Eso no significa que luego vaya a funcionar en taquilla. Eso ya depende del momento en el que se estrene, de los festivales en los que se haya estrenado. Siempre hay sorpresas, pero no hay milagros. Un guión mediocre no lo puedes levantar en rodaje.

–Su crecimiento en los últimos ha sido exponencial. Entró en el reparto de 'Those About To Die', una gran producción liderada por Robert Rodat y dirigida por Roland Emmerich y Marco Kreuzpaintner. Fueron 8 meses grabando en Roma, conduciendo cuádrigas, ¿pudo conocer a Anthony Hopkins?

–Compartimos secuencias pero no rodaje. Es una superestrella mundial y vino a rodar pocos días y era difícil de ver.

–Hace no tanto también se estrenó como director con el corto 'Betiko gaua' (La noche eterna), un título que obtuvo grandes elogios y acabó incluso siendo nominado al mejor corto en los Premios Goya 2025, ¿cómo fue la experiencia de dirigir?

–Rodar como director fue una experiencia inolvidable, tengo muy buen recuerdo. Seguro que volveré a dirigir porque intento repetir las experiencias que me hacen feliz. Pero soy actor, es mi prioridad y a lo que le dedico más tiempo. De todas formas estoy deseando tener un hueco para ponerme con el siguiente proyecto como director.

–Es imposible no preguntarle por Miranda, ¿desde cuándo conoces la ciudad y qué es lo que mas le ha gustado de ella hasta el momento?

–Conozco Miranda más a fondo desde hace casi cuatro años porque mi pareja es de aquí. Me gusta mucho la Parte Vieja y la zona del río Ebro. Siempre hay un ambientazo en la ciudad y tienen pintxopote como en mi pueblo. ¡Todavía no he actuado en el Apolo y me encantaría!

–También ha disfrutado de las fiestas de San Juan del Monte, con su blusa y perfectamente engalanado, ¿es verdad que exageramos mucho con nuestras fiestas o qué sensaciones le dejó vivirlas desde dentro?

–Pues me recordó a muchas romerías del País Vasco. Me gusta ese ambiente de peregrinaje que hay y de comunidad en la naturaleza. Lo de las cuadrillas sanjuaneras es alucinante y creo que hay una sensación de pertenencia muy fuerte.

–Como cierre, ¿qué proyectos tiene en marcha y si se marca algún reto profesional para el futuro a medio y largo plazo?

–Ahora mismo sólo quiero disfrutar de las vacaciones de verano, que no es poco. Ya para cuando llegue el otoño, empiezo otra vez en marcha con distintos proyectos profesionales. Sueños siempre tengo en mente y por cumplir, me gustaría volver a trabajar en el extranjero, volver a escribir teatro, acabar los guiones que tengo a medias. Todo irá llegando con el tiempo, pero ahora sólo vacaciones.