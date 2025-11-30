El grupo de talla de Miranda se queda sin su aula en el 'hogar' por el riesgo de sufrir un accidente

La sociedad reclama a los mayores que se mantengan activos pero con acciones que otros consideren que son adecuadas para ese colectivo. Al menos ésa ... es la sensación que tienen los asistentes a un taller de talla de madera que desde hace cuatro décadas se venía desarrollando en un aula del Centro de Día de la Junta en la calle San Agustín. Y, exactamente, se venía realizando, en pasado, porque hace un año, en noviembre de 2024, que de un día para otro, con la excusa de una valoración de riesgos en las instalaciones, les dijeron que no podían seguir.

El aparente motivo: podían lesionarse o herirse con las herramientas que emplean y la responsabilidad recaería sobre el centro. «Alegan que somos personas mayores y que no estamos preparados por dicha condición para desarrollar esta actividad, sin tener en cuenta que la mayor parte del grupo se ha dedicado a ello durante muchos años y que no se han producido en ningún momento accidentes significativos» , explicaba Manuel López, presidente de un grupo ahora constituido como Asociación Talla Miranda.

De hecho, crearon el colectivo, lo registraron –asumiendo ya de partida el pago a una gestoría para que les preparara los estatutos y les diera de alta– y se hicieron un seguro de responsabilidad civil. Requisitos con los que, inicialmente, les dijeron que si cumplían podrían volver a su actividad habitual, a usar una sala en la que a diario pasan muchas horas tanto por la mañana como por la tarde. Pero no fue así. Entonces, el problema estaba en que el edificio pertenecía a la Tesorería General de la Seguridad Social y nos les permitía que el grupo continuara con la actividad.

Así que la única opción que les daban era que contrataran a un monitor, que se hiciera cargo de la actividad dos o tres horas a la semana. Una forma más de echarles, en su opinión. Para empezar porque «en ese tiempo no se puede hacer nada, no da tiempo a tallar», y después, porque no necesitan a nadie que les enseñe, es algo que pueden hacer ellos mismos de manera colaborativa.

La falta de opciones a seguir desde hace un año en el Centro de Día de la Junta les han llevado a pedir un local municipal

Pero es que además, tienen claro que no se trata sólo de 'trabajar' con la madera. La actividad aporta mucho más a los participantes que el mero aprendizaje de una técnica de artesanía. «Somos como una familia. Hay una armonía impresionante y es lo que más echamos en falta», aseguran. Lo de tallar es casi una excusa, se trata de quedar, hablar, sociabilizar, compartir... e incluso de encontrar apoyo frente a la depresión. De hecho, así lo asegura una de las participantes, que tiene claro que ese grupo al que llegó sin tener ni idea de trabajar con madera fue su mejor terapia. Todo eso se ha perdido por un argumento absurdo que no entienden y en el que sólo ven un paso más encaminado a reducir a la mínima expresión las actividades en ese Centro de Día para después acabar justificando su cierre en el poco uso que se da. Y que es además de que no hay talla, se han perdido los bailes, la cafetería, el comedor...

Transcurrido un año sin haber podido retomar la actividad en su espacio habitual han perdido prácticamente toda esperanza de que se revierta la decisión tomada, pero quieren que, por lo menos se conozca. Mientras seguirán llamando a otras puertas para ver si se pueden hacer con un espacio de unos 50 metros en el que además de tallar, volver a socializar. De momento, han contactado con el Consistorio, pero ya les han avanzado que no cuenta con un local que poderles ceder.

Pero si lo lograran, los integrantes de la asociación se comprometen a enseñar a otras personas que quieran aprender, independientemente de su edad, ; conscientes de que si nadie toma el relevo la talla puede llegar a desaparecer en la ciudad y sería una pena que se perdiera «un bien cultural y artístico del que pueden beneficiarse mayores y jóvenes».