El grupo, conformado por 13 personas ahora, no tienen dónde trabajar ni exponer sus obras. Avelino Gómez

El grupo de talla de Miranda se queda sin su aula en el 'hogar' por el riesgo de sufrir un accidente

El colectivo, que creó una asociación y se pagó un seguro, sigue sin tener dónde seguir con una actividad esencial para socializar y relacionarse

Cristina Ortiz

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:03

La sociedad reclama a los mayores que se mantengan activos pero con acciones que otros consideren que son adecuadas para ese colectivo. Al menos ésa ... es la sensación que tienen los asistentes a un taller de talla de madera que desde hace cuatro décadas se venía desarrollando en un aula del Centro de Día de la Junta en la calle San Agustín. Y, exactamente, se venía realizando, en pasado, porque hace un año, en noviembre de 2024, que de un día para otro, con la excusa de una valoración de riesgos en las instalaciones, les dijeron que no podían seguir.

