Grupo Édora valora desistir del proyecto de la macroplanta fotovoltaica en Tobalina

No es oficial, pero ya son varias las voces autorizadas que apuntan, confidencialmente, que el Grupo Édora, impulsor del proyecto 'Garoña Alfacuarta', podría estar valorando cancelar la implantación del gran parque solar fotovoltaico con una potencia instalada de 100 megavatios y 126 hectáreas de superficie ... al noroeste de Orbañanos y al oeste de Tobalinilla, junto al embalse de Sobrón y frente al embarcadero del Ayuntamiento del Valle de Tobalina.

«No nos ha llegado nada de forma oficial, pero algún comentario hemos escuchado. Sin duda, sería un notición para todos aseguran desde la Plataforma «Stop Macroplanta Solar Valle de Tobalina», que a finales de julio del pasado año convocó su última manifestación contra la macroplanta y, entonces, ya avanzaba que el proyecto estaba paralizado y «la empresa que lo tenía está bajo mínimos».

Pese a que, en abril de 2023, el Ministerio para la Transición Ecológica otorgó una declaración de impacto ambiental favorable para la instalación del parque fotovoltaico, entendiendo que el indudable efecto paisajístico del proyecto no afectaría a los Montes Obarenes, al situarse fuera de sus límites; casi dos años después no se han producido nuevos avances por parte del grupo especializado en energías renovables. No se autorizó la licencia de obras ni se anunció una fecha para comenzar con los trabajos.

Los vecinos del Valle continuaron haciendo ruido para recordar su postura: no querían las placas en sus pueblos. Las numerosas reivindicaciones recibieron el apoyo de la plataforma de Ecologistas en Acción Burgos y, ahora, tras meses de silencio, parece que la planta podría no llegar a convertirse en una realidad.

De hecho, el Ayuntamiento de Tobalina presentó un recurso de alzada contra los dos nuevos parques fotovoltaicos recogidos en el estudio medioambiental, todo ello aprovechando el documento redactado por Ecologistas en Acción. Cabe recordar que el macroproyecto fotovoltaico engloba la instalación de 154.450 placas solares a distribuir por 126 hectáreas de valle, un «sacrilegio natural», lo que llevó al registro de un recurso de alzada contra la resolución que otorgó autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración de utilidad pública de la instalación fotovoltaica.

Trabas

Y es que, según ha podido constatar ELCORREO, son numerosas las trabas que estaría encontrando el Grupo Édora a la hora de poner en marcha su parque solar en la comarca, más allá de la oposición social del grueso de sus habitantes.

Uno de los principales impedimentos está siendo adquirir el terreno necesario para desplegar la macroplanta, puesto que están muy fragmentados entre diferentes propietarios, tanto en Orbañanos como en Tobalinilla, lo que dificulta conseguir todas las firmas necesarias. Además, el Ayuntamiento nunca se posicionó a favor de la llegada del parque.

Por último, en cuanto a las cuestiones más técnicas, el despliegue del citado proyecto vulneraría algunas normas urbanísticas del Valle de Tobalina, dada su localización, a menos de 3 kilómetros del reactor nuclear de Garoña.

Por el momento no existe ninguna confirmación oficial de que Grupo Édora vaya a dar marcha atrás con el proyecto de macroplanta en el Valle de Tobalina, pero ya son varios meses con el proceso totalmente paralizado, sin avances aparentes, y cada vez son más las voces que apuntan hacia una posible cancelación del mismo.